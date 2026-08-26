Dibu Martínez cada vez más cerca del Chelsea

Chelsea le ganó por 3 a 2 a Fulham en Craven Cottage en el debut de ambos de Premier League. Si hubo una razón por la que sufrió el equipo dirigido por Xabi Alonso es por los errores de Robert Sánchez.

Teniendo en cuenta lo sucedido, Xabi sabe que no tiene margen para el error y por eso le pidió a los dirigentes de los Blues sumar a alguien de jerarquía para cuidar los tres palos.

Tras barajar un par de nombres, comenzaron a presentarle atención a la situación de Emiliano "Dibu" Martínez, un portero de experiencia internacional, campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial 2026 y con un costo barato, ya que la transacción no superaría los 10 millones de euros.

"Chelsea está en negociaciones con el entorno de Emiliano ‘Dibu' Martínez por un posible fichaje tardío. El portero argentino ha sido ofrecido a #CFC ya que Suzuki será el portero titular en Villa, según informa @David_Ornstein. Las conversaciones continúan; Chelsea está considerando esta opción. Dibu, interesado", afirmó el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano.

%uD83D%uDEA8%uD83D%uDD35 Chelsea are in negotiations with Emiliano %u2018Dibu' Martínez camp over possible late move.



The Argentinian goalkeeper has been offered to #CFC as Suzuki will be the starting GK at Villa, as @David_Ornstein reports.



Talks ongoing; Chelsea considering this option. Dibu, keen. pic.twitter.com/NjziiInxZ4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2026

Otro de los que había mostrado cierto interés sobre Dibu Martínez es a Juventus de Turín, que se bajó en las últimas horas al no poder abordar la cantidad exigida por el Aston Villa.