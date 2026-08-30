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El gris debut de Dibu Martínez en el Chelsea: su equipo ganó pero le hicieron tres goles

Emiliano Martínez se fue ovacionado por la hinchada del Chelsea, a pesar de haber recibido tres goles en su debut. La victoria ante el Brighton, pone en carrera a los comandados por Xabi Alonso.

Juan Riera
Juan Riera
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El Chelsea presentó a las 6 de la mañana de Argentina a Emiliano "Dibu" Martínez como nuevo refuerzo y Xabi Alonso no lo dudo y lo mandó de titular, un par de horas después,  en lo que fue victoria ante Brighton por 4 a 3 en una nueva jornada de la Premier League

El arquero, campeón del Mundial 2022 con la Selección Argentina, prácticamente ni entrenó con su actual conjunto tras lo que fue su salida del Aston Villa, club en el que sintió que había cumplido una etapa.

Su actuación fue buena, con un par de atajadas que levantó a la hinchada, aunque queda ese sabor agridulce porque recibió tres goles.


Dibu Martínez recibió aplausos de parte de la parcialidad de los Blues. Es el primer futbolista de más de 30 años en debutar en la Premier desde que lo hiciera Thiago Silva en 2024.

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