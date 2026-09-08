Dibu Martínez, nominado al Balón de Oro 2026: vuelve a competir por el Premio Yashin

Emiliano "Dibu" Martínez vuelve a estar en carrera por uno de los principales reconocimientos individuales del fútbol mundial. El arquero argentino fue nominado al Premio Yashin 2026, el galardón que France Football entrega al mejor arquero de la temporada y que forma parte de la gala del Balón de Oro.

El arquero de la Selección Argentina aparece nuevamente entre los candidatos después de haber conquistado este premio en dos oportunidades. Martínez fue elegido como el mejor arquero del mundo en 2023 y 2024, por lo que buscará convertirse otra vez en el ganador del prestigioso reconocimiento.

La lista de nominados al Premio Yashin está integrada por diez arqueros. Además del argentino, aparecen los españoles Joan García, David Raya y Unai Simón, el marroquí Yassine Bounou, el belga Thibaut Courtois, el suizo Gregor Kobel, el senegalés Edouard Mendy, el ruso Matvey Safonov y el caboverdiano Vozinha.

Por qué Dibu Martínez fue nominado al Premio Yashin

La candidatura de Martínez está relacionada con lo realizado durante la última temporada tanto a nivel de clubes como con la Selección Argentina.

En el Aston Villa, el arquero fue una de las piezas importantes del equipo inglés durante su campaña internacional y tuvo participación en la conquista de la UEFA Europa League. Sus actuaciones volvieron a colocarlo entre los principales guardametas del fútbol europeo.

A nivel de selecciones, el gran desafío fue el Mundial 2026, donde defendió el arco argentino durante toda la competencia.

Si bien recibió ocho goles a lo largo del torneo y su rendimiento general estuvo lejos de sus mejores actuaciones con la Albiceleste, Martínez volvió a aparecer en un momento decisivo: la final frente a España.

En el partido por el título, el arquero tuvo intervenciones de enorme importancia y protagonizó varias atajadas que mantuvieron a la Argentina en partido. Aunque finalmente el conjunto dirigido por Lionel Scaloni no pudo quedarse con la Copa del Mundo, el desempeño de Martínez en el encuentro decisivo volvió a ponerlo en el centro de la escena.

Dibu Martínez ya ganó dos veces el Premio Yashin

No es la primera vez que el arquero argentino aparece entre los principales candidatos de France Football. De hecho, Martínez ya tiene dos Premios Yashin en su vitrina.

El primero llegó en 2023, como consecuencia de su extraordinaria actuación en el Mundial de Qatar 2022. Martínez fue determinante en distintos momentos de aquella Copa del Mundo y tuvo una participación decisiva en la consagración de la Selección Argentina.

Uno de sus momentos más recordados ocurrió en la final contra Francia, cuando protagonizó una atajada clave sobre el final del partido y posteriormente volvió a ser protagonista durante la definición por penales.

Su segundo Premio Yashin llegó en 2024. En aquella oportunidad, France Football volvió a reconocerlo después de su destacado rendimiento con la Selección Argentina en la Copa América.

Durante aquel torneo disputado en Estados Unidos, Martínez recibió solamente un gol y nuevamente tuvo un papel fundamental en el camino de la Albiceleste hacia el título.

Ahora, el arquero tendrá la posibilidad de buscar su tercer Premio Yashin y volver a ser elegido como el mejor guardameta del planeta.

Dibu Martínez cambió Aston Villa por Chelsea

La nominación al Premio Yashin llega, además, poco después de un importante cambio en la carrera del arquero argentino.

Durante el último mercado de pases, Martínez dejó el Aston Villa y fue adquirido por el Chelsea, otro de los grandes clubes de la Premier League.

De esta manera, el argentino comenzará una nueva etapa en uno de los equipos más importantes de Inglaterra, mientras continúa siendo una pieza fundamental para la Selección Argentina.

Los otros nominados a los premios del Balón de Oro 2026

France Football también dio a conocer durante este martes los candidatos de otras categorías que serán reconocidas en la ceremonia del Balón de Oro 2026.

En la categoría de mejor director técnico, los nominados son los españoles Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery y Luis Enrique, además del belga Vincent Kompany.

Para el premio al mejor club del año, los candidatos son Arsenal, de Inglaterra; Bayern Múnich, de Alemania; Bodo/Glimt, de Noruega; Flamengo, de Brasil; y Paris Saint-Germain, de Francia.

También fueron anunciados los candidatos al reconocimiento como talento del año. La lista está conformada por los españoles Pau Cubarsí y Lamine Yamal, el bosnio Kerim Alejbagovic, el marroquí Ayyoub Bouaddi, el marfileño Yan Diomandé, el alemán Lennart Karl, los franceses Eli Junior Kroupi y Warren Zaïre-Emery, el suizo Johan Manzambi y el argelino Ibrahim Maza.

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026

Todos estos premios serán entregados durante la ceremonia que se realizará el 26 de octubre en The London Palladium, Inglaterra.

La edición 2026 tendrá además un condimento especial: será la primera vez que la gala del Balón de Oro se lleve a cabo fuera de Francia.

El gran protagonista de la noche será el Balón de Oro, aunque también se entregarán los reconocimientos correspondientes al Premio Yashin, el Trofeo Kopa, el Premio Gerd Müller y las demás distinciones de France Football.

Para Dibu Martínez, la ceremonia representará una nueva oportunidad de hacer historia. Después de haber sido elegido como el mejor arquero del mundo en 2023 y 2024, el argentino buscará quedarse por tercera vez con el Premio Yashin y sumar otro reconocimiento individual a una carrera que ya lo convirtió en uno de los grandes referentes del arco argentino.