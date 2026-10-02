Divisiones inferiores en el fútbol argentino: enseñar a caminar antes de las grandes luces

Para todo aquel chico o chica que sueña con tener un lugar dentro de la cancha, el camino en el fútbol es extenso, difícil e implica un sacrificio enorme. Pero además, se debe estar dispuesto a aprender mucho. Ese aprendizaje, como en la vida, nunca termina.

Justamente, con el foco en esa parte pedagógica y en el desarrollo de las futuras promesas, cientos de entrenadores, preparadores físicos y profesionales en varios aspectos del deporte asistieron al tercer Congreso de Fútbol que una reconocida editorial organizó la semana pasada en el estadio del Club Comunicaciones.

El evento contó con varios expositores, entre los que se destacaron los departamentos de las divisiones inferiores de San Lorenzo e Independiente, el exfutbolista y entrenador Sebastián Rambert y el exdirector técnico de Gimnasia de Mendoza y Banfield, Ariel Broggi.

La jornada transcurrió durante todo un día y el tema fundamental en el que se hizo hincapié fue en el fortalecimiento de los niños y adolescentes a la hora de incorporar conocimientos técnicos y tácticos, sin perder el sentido lúdico del juego y sin "quemar etapas".

En ese sentido, los representantes del Ciclón presentaron lo que denominaron un bloque técnico perceptivo que se realiza antes y después de cada entrenamiento con el objetivo de que los intérpretes puedan percibir y tomarse un tiempo más antes de ejecutar, para llegar a la mejor decisión posible.

Walter Perazzo, que hoy lidera la coordinación de juveniles en el Cuervo, subrayó que el trabajo principal es proveer a la Primera División de un "jugador completo", aunque también dejó claro que, al mismo tiempo, se forman personas.

"Nosotros tenemos bien claro que formamos personas que son jugadores de fútbol y que tienen que tener valores como los que les podemos pedir a nuestros hijos: el respeto, la responsabilidad, el esfuerzo, el trabajo, el ser solidario... Eso después se puede trasladar a una cancha, pero primero tenemos que tener un buen grupo de jugadores", sostuvo.

El histórico exfutbolista es hoy encargado de las divisiones formativas en San Lorenzo.

En esa línea, Mariano Gaglione, entrenador encargado de la sexta división del Rojo, apoyó esa postura e hizo énfasis en el vínculo entre los conductores y sus dirigidos.

"Antes que hablar de cualquier tipo de preparación, es necesario entender a la persona antes que al futbolista y eso se aprende. El vínculo y la cohesión grupal también elevan el rendimiento", resaltó.

Y agregó: "Todo eso hay que acompañarlo con acciones. La solidaridad, la cooperación, el estar juntos. Como conductores, hay que hacerlo día a día y trabajar con un equipo interdisciplinario para formar un equipo de fútbol".

Respecto al final del camino y la llegada de los jóvenes a la máxima categoría, Tiago Nunes, exdirector técnico de Botafogo, Liga de Quito, entre otros, y campeón de la Copa Sudamericana con Atlético Paranaense en 2018, señaló que es la frutilla del postre en un proceso que comienza en inferiores.

"El proceso final, llegar al equipo de Primera, es solo una extensión de todo lo que se hace desde las bases. Principalmente, hay que entender cuál es el contexto del club, cuáles son las condiciones de trabajo que hay, porque muchas veces los chicos y los técnicos de las formativas no tienen las mejores condiciones para trabajar, y a partir de ahí intentar ayudar para que ese jugador pueda llegar a Primera en un contexto favorable", comentó.

Como cabeza de un cuerpo técnico, el brasileño advirtió que se debe tener cuidado en la promoción de los jóvenes y puntualizó la idea de tener una relación cercana con las diferentes patas de los clubes, para aprovechar sus activos de la mejor manera.

"Después de tantos años de inversión donde el club proyecta e invierte tiempo en un jugador, como DT de Primera hay que tener cuidado con cuándo hacer esa transición, de cuándo ponerlo o darle minutos. Es un trabajo que se debe hacer en conjunto con todos", señaló.

Antes de concluir, Nunes manifestó que, de un tiempo a esta parte, los jóvenes han cambiado en todo el continente, se refirió al desafío que ello implica para los entrenadores y pidió un "cambio fuerte" en la manera de conducirlos.

"Hace 25 años, cuando empecé, el contexto era otro y la relación entre el entrenador y el jugador era más cercana. Hoy hay una generación totalmente distinta, que escucha más a mucha gente que está afuera de la cancha, le presta atención a las redes sociales o a cosas no tan importantes que después se reflejan en su rendimiento", lamentó.

Nunes valoró el trabajo de sus colegas de inferiores y pidió acompañar a los juveniles para que no pierdan el foco.

Además, cerró: "Eso se ve en toda Sudamérica y el gran desafío es recuperar esa relación. Creo que tenemos que tener un cambio fuerte en la forma en la que conducimos la carrera de los jugadores. Los clubes deberían ser más influyentes, estar más presentes en el día a día para que el jugador no sea rehén, de alguna manera, del contexto social en el que vivimos todos".