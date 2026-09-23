Rodolfo D'Onofrio, contundente sobre el fútbol argentino: "Ya no sé ni qué jugamos"

Rodolfo D'Onofrio volvió a opinar sobre la actualidad del fútbol argentino y dejó varias definiciones sobre el presente de los torneos, el funcionamiento de la AFA y la postura que adoptó River Plate bajo la presidencia de Stefano Di Carlo.

En diálogo con Daniel Avellaneda para La Oral Deportiva, por Radio Rivadavia, el expresidente del Millonario fue consultado sobre si las decisiones que se toman en el fútbol argentino pueden provocar una pérdida de prestigio. Su respuesta apuntó directamente a la organización de las competencias.

"Lo que pierde prestigio es el campeonato", sostuvo D'Onofrio, quien cuestionó la cantidad de torneos y copas que se disputan actualmente.

"Ya ni sé cuántas copas se habían jugado, pero te escuché que eran ocho. Ahora la Recopa de Campeones. En mi época, cuando yo era chico, había un campeonato... Pero ahora ya no sé ni qué jugamos", manifestó.

En la misma línea, puso como ejemplo la Supercopa Internacional y cuestionó la denominación de determinadas competencias: "Eso de Supercopa Internacional y jugar en la otra cuadra, ¿para qué le ponemos así? Es como que queremos hacer a todo el mundo feliz".

D'Onofrio respaldó la postura de River ante la AFA

El exmandatario también se refirió al documento que River presentó ante la AFA con distintas propuestas para modificar aspectos de la organización del fútbol argentino. El club volvió recientemente a participar de las reuniones del Comité Ejecutivo luego de varias ausencias y planteó cambios vinculados con el formato de los torneos, el arbitraje y la distribución de los ingresos.

D'Onofrio respaldó esa decisión y consideró que otros clubes podrían compartir algunos de los planteos realizados por la institución de Núñez, aunque no necesariamente los hagan públicos.

"Quizá hay clubes que piensen igual que River o se acerquen, pero por ahí por temor no lo expresan públicamente", afirmó.

Además, defendió la necesidad de discutir distintos aspectos de la estructura del fútbol argentino.

"¿Qué tiene de malo pedir que el tema de los árbitros se maneje de una manera distinta? ¿Qué tiene de malo que digamos, ‘che, 30 en Primera es mucho'? ¿Qué tiene de malo que digamos, ‘che, sería bueno saber cómo son los ingresos y egresos que recibe el fútbol argentino'?", planteó.

El expresidente de River insistió en que el club debe sostener sus propuestas dentro de los ámbitos institucionales correspondientes. "Siempre fui optimista y creo que por el bien del fútbol argentino sería buenísimo", señaló.

En declaraciones realizadas en los últimos días, D'Onofrio también había cuestionado específicamente el campeonato de 30 equipos y reclamado un sistema arbitral independiente, con mecanismos de regulación, calificaciones y premios y castigos.

No extraña ser presidente de River

Por otra parte, D'Onofrio habló sobre su etapa al frente de River y aseguró que no siente nostalgia por el cargo que ocupó durante ocho años.

"Ya cumplí una función, ya estuve ocho años, creo que le di mi vida y no es que extraño porque siempre fue una cosa maravillosa y algo extraordinario la posibilidad de ser presidente de River", explicó.

En ese sentido, destacó la continuidad institucional del club primero con Jorge Brito y actualmente con Stefano Di Carlo.

"Está en buenas manos. Ha estado en la mano de Jorge (Brito), ahora en la de Stefano (Di Carlo)", expresó.

Sobre el presente deportivo de River, D'Onofrio utilizó una particular comparación para describir lo que espera de la institución: "Tenemos el Colón, falta que los artistas empiecen a hacer más espectáculos".

La comparación entre Milei y Menem

Finalmente, D'Onofrio se refirió a la política nacional y comparó al presidente Javier Milei con el exmandatario Carlos Saúl Menem.

"La verdad creo que lo que tienen de común es que han pensado en querer transformar el país, en hacer una modificación fuerte, importante, pero después creo que tienen características diferentes", sostuvo.

En ese sentido, marcó una diferencia entre los estilos de ambos dirigentes: "Carlos Menem era de unir, de que toda la gente estuviera junta. Evidentemente, Milei no, tiene otra característica. No es ni buena ni mala. Cada uno tiene su forma".