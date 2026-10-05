Dos jugadores de la Selección Argentina fueron nominados al premio Golden Boy: los 25 candidatos

A dos meses de la entrega oficial y con dos jugadores de la Selección Argentina, este lunes se conocieron los 25 candidatos a llevarse el premio Golden Boy 2026.

Entre los nominados para llevarse el trofeo con el que el diario deportivo italiano Tuttosport reconoce al mejor futbolista menor de 21 años de la temporada en Europa, aparecieron Gianluca Prestianni y Franco Mastantuono.

Los delanteros de Benfica y Fiorentina no tendrán una tarea fácil, ya que competirán con otros nombres fuertes como los de Pau Cubarsí, Endrick, Yan Diomande y Warren Zaire-Emery.

Cabe recordar que el año pasado el atacante francés Désiré Doué se quedó con el galardón, mientras que en 2024 la mención fue para Lamine Yamal.

Se viene el Golden Boy 2026: todos los candidatos

Los únicos dos argentinos que ganaron el Golden Boy

Desde que el premio comenzó a entregarse en 2003, solamente dos futbolistas de nuestro país lo conquistaron.

Tras su irrupción en Barcelona, Lionel Messi fue el ganador en 2005, en tanto que Sergio Agüero se lo llevó en 2007 gracias a sus actuaciones en el Atlético de Madrid.