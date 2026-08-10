Hincha de Tigre chicaneó a Driussi con una frase letal: "¿Cuándo te desgarrás de nuevo?

River Plate perdió 1 a 0 ante Tigre por la fecha 4 del Grupo B del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional y volvió a dejar dudas en su funcionamiento ofensivo. Sin embargo, antes del encuentro disputado en el Monumental de Victoria, Sebastián Driussi protagonizó un particular cruce con un hincha local que no pasó desapercibido.

Mientras caminaba rumbo al estadio junto a la delegación del Millonario, un fanático de Tigre le gritó: "¿Cuándo te desgarrás de nuevo, Driussi?"

"¿CUÁNDO TE DESGARRÁS DE NUEVO, DRIUSSI?" Un hincha le gritó algo a Seba Driussi y al jugador de River no le gustó nada.



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La chicana obviamente que no le causó nada de gracia al goleador del Millo, quien se encuentra en la etapa final de la recuperación de uno de los tantos problemas musculares que lo vienen aquejando en el fútbol tiempo al oriundo de San Justo.

La cosa no pasó a mayores porque si bien Driussi le lanzó una mirada mortal, decidió no responderle y continuó caminando con el resto del plantel dirigido por Eduardo Coudet. A pesar de su actitud, el cruce no tardó en hacerse viral.

Driussi, cada vez más cerca de volver en River

Mientras continúa con su recuperación, Driussi ya lleva 26 días desde el desgarro y se acerca el momento de volver a ponerse la camiseta de River. Su regreso podría convertirse en una alternativa importante para Eduardo Coudet, especialmente por el flojo presente ofensivo del equipo.

El Millonario solamente convirtió un gol en sus últimas cinco presentaciones, una estadística que refleja las dificultades que atraviesa el equipo para generar y concretar situaciones de peligro.

La expectativa sobre Driussi también se explica por lo que había mostrado durante la pretemporada. En el único amistoso disputado en España antes del inicio del semestre, el delantero fue titular y marcó los dos goles de River en el empate 2-2 frente a Flamengo.

Por eso, su regreso aparece como una noticia esperada dentro del plantel. Coudet necesita recuperar variantes en ataque ya que es el único equipo del torneo en no sumar puntos ni meter goles y Driussi podría convertirse en una pieza importante para intentar revertir el presente de un equipo al que se le acaban las excusas.