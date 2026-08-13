Dura sanción para Maravilla Martínez tras su expulsión en Racing: se perderá el partido contra Boca

En la pasada fecha del Torneo Clausura 2026, Maravilla Martínez fue expulsado en Racing por un duro codazo en el partido ante Argentinos Juniors.

Este jueves, se confirmó que el Tribunal de Disciplina le aplicó una sanción de tres fechas, que podría ser reducida a dos una vez que la Academia presente su apelación.

Si bien en principio la idea era otorgarle dos jornadas de suspensión, por el sangrado del jugador dl Bicho la pena inicial pasó a tres.

Por lo tanto, el delantero se perderá los duelos ante Banfield, Boca e Independiente Rivadavia por el Clausura. En el medio podrá jugar ante Belgrano por la Copa Argentina.

Debido a esto, Racing perderá a una pieza clave en el ataque. En este semestre, el futbolista de 34 años disputó tres partidos y convirtió un gol.