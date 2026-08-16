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SON BAJAS

Duro golpe para Boca: Paredes, Lozano y Pellegrino están lesionados y se pierden el duelo ante Recoleta

Leandro Paredes, Leandro Lozano y Marco Pellegrino tienen molestias físicas y son baja en Boca para el duelo ante Recoleta por la vuelta de los octavos de la Sudamericana.

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Boca recibió un duro golpe luego de que se confirme que Leandro Paredes, Leandro Lozano y Marco Pellegrino tienen molestias físicas y no viajarán a Paraguay para el duelo del martes ante Deportivo Recoleta, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

De esta manera, el Vasco Arruabarrena deberá ahora rearmar al equipo para el partido. 

En lugar de Pellegrino, Ayrton Costa se perfila como su reemplazante en la defensa, mientras que Dylan Gorosito podría meterse en el lateral derecho por Lozano. 

En cuanto al reemplazante de Paredes, Tomás Belmonte y Camilo Rey Domenech se perfilan si acaso el entrenador mantiene el esquema, aunque si se inclina por un 4-2-3-1, entonces Miguel Merentiel podría ser titular en lugar del capitán.

Además, Enner Valencia estaría a disposición del Vasco por primera vez: todo indica que el delantero ocupará un lugar en el banco de suplentes frente a Recoleta.

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