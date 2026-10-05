Ecuador perdió por penales con Panamá y la primera gira de Gallardo culminó sin victorias

Ni el más pesimista lo hubiera pensado, pero pasó: el ciclo de Marcelo Gallardo como DT de Ecuador comenzó con tres derrotas en tres partidos jugados durante la presente fecha FIFA.

Este lunes, la Tri empató 1-1 frente a Panamá y luego cayó 7-6 por penales en el encuentro por el tercer y cuarto puesto de un torneo amistoso que tuvo lugar en Japón.

Min 37 Cool de Panamá Ecuador 0 vs 1 Panamá #Teleamazonas https://t.co/97UUDxdz70 — DE TV A YOUTUBE (@DETVAYOUTUBE) October 5, 2026

Gool de Ecuador %uD83C%uDDEA%uD83C%uDDE8!! Empate Ecuador 1 vs 1 Panamá #Teleamazonas https://t.co/40oMyZBkat October 5, 2026

%u26A0%uFE0F%uD83C%uDDEA%uD83C%uDDE8%uD83C%uDDF5%uD83C%uDDE6 ECUADOR PERDIÓ POR PENALES ANTE PANAMÁ EN EL TERCER AMISTOSO. %u274C 0-3 vs Corea. %u274C 0(4)-(5)0 vs Japón. %u274C 1(6)-(7)1 vs Panamá. https://t.co/N4SvlHpqJx — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 5, 2026

Anteriormente, el conjunto dirigido por el Muñeco había perdido por goleada contra Corea del Sur y sucumbió desde los 12 pasos ante el elenco nipón.

Además, el compromiso terminó con una pésima noticia para el combinado ecuatoriano: Pervis Estupiñan sufrió un esguince con trastorno interno en una de sus rodillas.

Pese a la suma de otro golpe, el entrenador argentino aseguró tener "buenas sensaciones" y se mostró optimista de cara a lo que viene.

"Me gusta que a este equipo no le gusta perder. Me voy con buenas sensaciones de acuerdo a lo que yo creo que es el potencial de esta selección. Vamos a seguir potenciando una idea: ser protagonistas y presionar alto", expresó.

A su vez, Gallardo subrayó un aspecto positivo que tendrá la siguiente ventana internacional y le mandó un aviso a todos los futbolistas que aspiran a ser citados.

"En la próxima fecha FIFA no vamos a estar viajando tanto. Nos faltó consistencia en ataque. Vamos a seguir observando porque todavía faltan jugadores importantes. Cuando vengan a la selección deben llegar con competitividad en sus clubes", cerró.