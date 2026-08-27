Chacho Coudet renunció y dejó a River sin DT

La catastrófica eliminación de la Copa Sudamericana 2026 fue la gota que rebalsó el vaso y le puso fin al ciclo de Eduardo Coudet como director técnico de River.

A raíz de eso, el Chacho, junto al presidente del Millonario, Stefano Di Carlo, y el mánager, Enzo Francescoli, confirmó su renuncia en una conferencia de prensa escueta y sin preguntas por parte de los periodistas.

"UNA DECISIÓN DE COMÚN ACUERDO"



Stefano Di Carlo, agradece al Chacho Coudet su profesionalismo y lo brindado al club.



%u25B6%uFE0F Mirá #ESPNF90 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/V53DbQUDYT — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 27, 2026

En principio, el ahora ex DT de la Banda hizo un breve balance del ciclo que arrancó en marzo y consideró que las actuaciones durante el segundo semestre no fueron buenas.

"Tuvimos un arranque a nivel deportivo y personal, bueno. Después, en la segunda mitad, realmente no hemos arrancado bien", comenzó.

EL BALANCE DEL CHACHO



Eduardo Coudet sobre su paso como entrenador del Millonario.



%u25B6%uFE0F Mirá #ESPNF90 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/G23HH8kQrS — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 27, 2026

En esa línea, el otrora estratega de Racing y Rosario Central se mostró consciente de que había plazos que cumplir relacionados con las exigencias del club.

"Había un proceso que en River es insostenible en cuanto a tiempos y resultados. Soy el primero que se puso los plazos y tenía en claro que en este club hay que ganar y jugar bien", sostuvo.

Respecto a la caída por penales frente a Independiente Santa Fe, Coudet indicó que era un encuentro "para golear" y reconoció que fue el punto de inflexión para tomar esta decisión.

"Ayer era un partido para golear y terminamos sin la clasificación en la copa. Ese fue un punto de inflexión determinante", sentenció.

Por último, se mostró agradecido por la oportunidad y auguró que el plantel le dará "alegrías y títulos" al elenco de Núñez.

"Estoy agradecido con todos. Le agradezco a los jugadores, tenemos un gran plantel que con el tiempo le va a dar muchas alegrías y títulos a River. Ahora voy a apoyar desde afuera", cerró.

"ARMAMOS UN PLANTEL QUE LE DARÁ MUCHAS ALEGRÍAS A RIVER"



El Chacho Coudet agradecido con todo el mundo River hablando sobre la plantilla que dejó armada.



%u25B6%uFE0F Mirá #ESPNF90 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/o46bLAttzd — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 27, 2026

Desde su llegada, el Chacho dirigió 27 partidos, de los cuales cosechó 13 victorias, seis empates y ocho derrotas.