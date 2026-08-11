Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

¿SE VA?

El Alavés quiere a Kevin Lomónaco y negocia con Independiente

Alavés se sumó a los equipos interesados en contratar a Kevin Lomónaco y ya negocian con Independiente.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

 Alavés se sumó a los equipos interesados en contratar a Kevin Lomónaco y, si bien todavía no hay acuerdo con Independiente y queda bastante por negociar, se suma al interés de Grupo Pachuca para llevarse al defensor.

El conjunto español que milita en La Liga habría ofrecido 3 millones netos de euros por el 50 por ciento del pase.

Esta cifra estaría muy cerca de los números que pretende el Rojo para desprenderse del defensor.

Más allá de que el acuerdo estaría empezando a encaminarse y que es muy posible que Lomónaco continúe su carrera en España, todavía falta pulir algunos detalles, como saber qué pasará con el otro 50% del pase, los bonus y objetivos que se pondrán.

No obstante, todavía no es tan claro queel zaguero central se sume a ese equipo, ya que también lo pretende el grupo empresario mexicano, que es propietario de Real Oviedo, de la Segunda de España, y días atrás hizo averiguaciones por su situación.

Esta nota habla de:
1
Messi define su regreso a Miami tras la muerte de su padre Jorge: cuándo viaja
ATENCIÓN

Messi define su regreso a Miami tras la muerte de su padre Jorge: cuándo viaja

2
Ariel Senosiain fulminó a Pablo Lunati por criticarlo tras una polémica en River ante Tigre: "Cuando te contrataron a vos..."
IMPACTANTE

Ariel Senosiain fulminó a Pablo Lunati por criticarlo tras una polémica en River ante Tigre: "Cuando te contrataron a vos..."

3
Álvaro Morales dejó de lado su postura anti-Messi y se quebró al despedir a Jorge: "Hoy, primero Lionel"
UN BUEN GESTO

Álvaro Morales dejó de lado su postura anti-Messi y se quebró al despedir a Jorge: "Hoy, primero Lionel"

4
La sorprendente postura del presidente de Independiente Santa Fe sobre el partido con River por Copa Sudamericana: "No hay motivos..."
INCREÍBLE

La sorprendente postura del presidente de Independiente Santa Fe sobre el partido con River por Copa Sudamericana: "No hay motivos..."

5
Bombazo: Manchester City contrató a un campeón del mundo con la Selección Argentina
GRAN OPORTUNIDAD

Bombazo: Manchester City contrató a un campeón del mundo con la Selección Argentina

Últimas noticias de Alavés