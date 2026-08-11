El Alavés quiere a Kevin Lomónaco y negocia con Independiente

Alavés se sumó a los equipos interesados en contratar a Kevin Lomónaco y, si bien todavía no hay acuerdo con Independiente y queda bastante por negociar, se suma al interés de Grupo Pachuca para llevarse al defensor.

El conjunto español que milita en La Liga habría ofrecido 3 millones netos de euros por el 50 por ciento del pase.

Esta cifra estaría muy cerca de los números que pretende el Rojo para desprenderse del defensor.

Más allá de que el acuerdo estaría empezando a encaminarse y que es muy posible que Lomónaco continúe su carrera en España, todavía falta pulir algunos detalles, como saber qué pasará con el otro 50% del pase, los bonus y objetivos que se pondrán.

No obstante, todavía no es tan claro queel zaguero central se sume a ese equipo, ya que también lo pretende el grupo empresario mexicano, que es propietario de Real Oviedo, de la Segunda de España, y días atrás hizo averiguaciones por su situación.