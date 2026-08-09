El anuncio de Stefano Di Carlo tras la derrota de River: "En la semana vamos a hablar"

Stefano Di Carlo confirmó que durante la próxima semana hablará públicamente sobre el delicado presente de River Plate. El presidente del Millonario hizo una breve aparición después de la derrota por 1 a 0 ante Tigre y anticipó que se referirá a la actualidad del club, en un momento de máxima preocupación por los resultados del equipo.

"En la semana vamos a hablar", aseguró Di Carlo durante el streaming de La Página Millonaria. Si bien todavía no está definido si brindará una conferencia de prensa o realizará una entrevista, el dirigente confirmó que dará explicaciones ante los medios en los próximos días.

La aparición del presidente se produjo minutos después de una nueva derrota de River, que cayó 1-0 frente a Tigre por la cuarta fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El gol de Nacho Russo, hijo del fallecido Miguel Ángel Russo, le dio el triunfo al conjunto local y profundizó todavía más la crisis del equipo de Núñez.

Qué dirá Stefano Di Carlo sobre el presente de River

La palabra de Stefano Di Carlo genera expectativa debido al complicado escenario que atraviesa River. El equipo perdió los cinco partidos que disputó en el semestre y todavía no consiguió convertir ni sumar puntos en el Torneo Clausura.

Ante este panorama, se espera que el presidente del Millonario explique cuál es la postura de la dirigencia y qué medidas pretende tomar para intentar revertir la situación.

El presente futbolístico será uno de los principales temas de su próximo contacto con la prensa, aunque no será el único.

Los borrados en el predio de Cantillo, otro tema que deberá explicar

Entre los asuntos que podrían aparecer durante la exposición de Di Carlo también está la situación de los jugadores que fueron apartados en el predio de Cantillo.

La decisión generó repercusión puertas adentro y entre los hinchas, por lo que el presidente de River podría dar detalles sobre la postura institucional y los motivos detrás de las determinaciones tomadas.

La continuidad de Eduardo Coudet, en duda

Otro de los grandes interrogantes está relacionado con Eduardo Coudet. El entrenador quedó nuevamente en el centro de la escena después de la caída ante Tigre y su continuidad comienza a ser cuestionada por la mala racha.

Con cinco derrotas en igual cantidad de partidos disputados durante el semestre, la situación del técnico es cada vez más delicada. Por eso, una de las preguntas que deberá responder Stefano Di Carlo será si la dirigencia mantiene su respaldo a Coudet o analiza realizar un cambio en el cuerpo técnico.

Mientras tanto, River sigue sin encontrar respuestas dentro de la cancha. La derrota ante Tigre dejó al equipo sin puntos y sin goles en el Torneo Clausura, pero ahora todas las miradas estarán puestas en Stefano Di Carlo y en el anuncio que realizó sobre su futuro contacto con los medios.