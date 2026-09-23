El anuncio de Teófilo Gutiérrez que sacude al fútbol colombiano: se retira en diciembre

A los 41 años, Teófilo Gutiérrez confirmó que diciembre será el momento elegido para ponerle punto final a su carrera como futbolista profesional. El delantero colombiano, uno de los nombres más reconocidos de su generación, atraviesa los últimos meses de una extensa trayectoria que tuvo capítulos destacados tanto en su país como en el exterior.

El atacante hizo oficial la decisión durante una entrevista con ESPN, donde reconoció que lleva tiempo pensando en el momento de despedirse de las canchas. Además, adelantó que quiere organizar un evento especial en Barranquilla para celebrar el cierre de su carrera junto a las personas que fueron importantes durante su recorrido.

"No es fácil decir adiós. Todas las noches lo vengo meditando. No es fácil, pero siempre hay un punto final", expresó Teo al referirse a una decisión que, según explicó, fue madurando con el paso del tiempo.

En ese sentido, el colombiano tuvo palabras de agradecimiento para su familia, sus compañeros y los entrenadores que lo acompañaron desde sus comienzos. "Agradecimiento a Dios. A mi familia, que siempre ha estado en esos momentos difíciles. Sobre todo, agradecer a esos jugadores que me hicieron cada vez más completo", manifestó.

Gutiérrez también recordó a aquellos futbolistas con los que compartió vestuario y que fueron protagonistas de algunos de los momentos más importantes de su carrera. "A esos compañeros que me hicieron reír. A esos compañeros que me hicieron ganar títulos importantes. A cada entrenador que me hizo ver los detalles que otros no veían", señaló.

Consciente de que todavía tiene objetivos por cumplir, Teófilo quiere concentrarse en Junior durante los meses que le quedan como profesional. El delantero dejó claro que pretende pelear hasta el final por otro campeonato con el conjunto de Barranquilla.

"Ahora, con Junior hasta lo último, hasta donde nos toque. Poder revertir todo esto para poder ganar el tricampeonato, si Dios permite. Ya somos bicampeones", afirmó.

De esta manera, el histórico atacante ya tiene decidido cuándo cerrará una etapa que estuvo marcada por títulos, distintos clubes y momentos destacados. Su último desafío será con Junior, mientras en Barranquilla comienza a tomar forma la despedida que marcará el final de su carrera.

Números de la carrera de Teo Gutiérrez

Equipos

Títulos: 17

Partidos: 720

Goles: 231

Selección de Colombia

Partidos: 52

Goles: 19



La carrera de Teófilo Gutiérrez



El delantero de 41 años ganó 17 títulos en su carrera con 6 camisetas diferentes: Trabzonspor, Cruz Azul, River Plate, Sporting de Lisboa, Junior y Deportivo Cali. Anotó 231 goles en 720 compromisos y gritó otros 19 con la Selección Colombia en casi una década representando a su país.