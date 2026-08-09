Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

POLÉMICA

El capitán de Independiente Santa Fe picanteó la previa del partido ante River: "Lo vamos a ganar con huevitos"

El capitán de Independiente Santa Fe habló sobre el presente de River Plate y picanteó la previa del partido.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

 Hugo Rodallega, capitán de Independiente Santa Fe, habló en la previa el partido ante River de este miércoles por la Copa Sudamericana y aseguró que su equipo no subestimará al Millonario pese a su mal momento. 

"Que River haya perdido cinco o seis partidos seguidos no quiere decir que se nos va a hacer fácil. Es River Plate, hermano... uno de los equipos más grandes del mundo", sostuvo.

"Lo vamos a enfrentar mano a mano, pero no lo vamos a ganar fácil. Lo vamos a ganar con huevitos", agregó el futbolista.

En la misma línea, el jugador Franco Fagúndez dijo que no van a confiarse por la situación del rival: "Vienen en un mal momento pero no los podemos subestimar. Es un grande del continente, una potencia. Todos sabemos lo que es River, la historia que tienen y tenemos que saber jugar con esa presión"

"Ellos son los favoritos pero tenemos que salir confiados en nosotros mismos y tratar de hacer una diferencia acá en casa", cerró.

Esta nota habla de:
1
Bombazo: Manchester City contrató a un campeón del mundo con la Selección Argentina
GRAN OPORTUNIDAD

Bombazo: Manchester City contrató a un campeón del mundo con la Selección Argentina

2
Álvaro Morales dejó de lado su postura anti-Messi y se quebró al despedir a Jorge: "Hoy, primero Lionel"
UN BUEN GESTO

Álvaro Morales dejó de lado su postura anti-Messi y se quebró al despedir a Jorge: "Hoy, primero Lionel"

3
Franco Colapinto habló de su relación con Flavio Briatore en Alpine: "No estaba nada contento"
FÓRMULA 1

Franco Colapinto habló de su relación con Flavio Briatore en Alpine: "No estaba nada contento"

4
Thiago Almada todavía no llegó y ya le dio un notición a River
GOLPE DE EFECTO

Thiago Almada todavía no llegó y ya le dio un notición a River

5
Increíble pero real: un despeje salió del estadio, cayó en plena ruta y provocó un choque
TREMENDO

Increíble pero real: un despeje salió del estadio, cayó en plena ruta y provocó un choque

Últimas noticias de River