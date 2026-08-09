El capitán de Independiente Santa Fe picanteó la previa del partido ante River: "Lo vamos a ganar con huevitos"

Hugo Rodallega, capitán de Independiente Santa Fe, habló en la previa el partido ante River de este miércoles por la Copa Sudamericana y aseguró que su equipo no subestimará al Millonario pese a su mal momento.

"Que River haya perdido cinco o seis partidos seguidos no quiere decir que se nos va a hacer fácil. Es River Plate, hermano... uno de los equipos más grandes del mundo", sostuvo.

"Lo vamos a enfrentar mano a mano, pero no lo vamos a ganar fácil. Lo vamos a ganar con huevitos", agregó el futbolista.

En la misma línea, el jugador Franco Fagúndez dijo que no van a confiarse por la situación del rival: "Vienen en un mal momento pero no los podemos subestimar. Es un grande del continente, una potencia. Todos sabemos lo que es River, la historia que tienen y tenemos que saber jugar con esa presión".

"Ellos son los favoritos pero tenemos que salir confiados en nosotros mismos y tratar de hacer una diferencia acá en casa", cerró.