El Cholo Simeone confirmó la presencia de Julián Álvarez en el clásico entre Atlético de Madrid y Real Madrid

Este sábado, Diego Simeone habló en conferencia de prensa y le dio una buena noticia al Atlético de Madrid, de cara al clásico de mañana ante el Real Madrid, por la fecha 7 de LaLiga.

Es que el Cholo adelantó la convocatoria de Julián Álvarez en el Colchonero, luego de haber estado ausente en los últimos dos compromisos.

"Nos va a acompañar y después decidiremos si empieza desde el inicio o bien entra en el segundo tiempo", afirmó el entrenador argentino.

La incógnita del DT tiene que ver con una situación clara. Después de que la Araña no haya estado en los enfrentamientos con la Real Sociedad y Osasuna por una sobrecarga muscular , solo pudo completar una práctica a la par del grupo.

Nuestros convocados para el derbi de mañana %uD83D%uDD34%u26AA pic.twitter.com/Czx3T3jDyu — Atlético de Madrid (@Atleti) September 19, 2026

Lo cierto es que en el caso de que el atacante cordobés no pueda estar disponible desde el arranque, el puesto será del canadiense Jonathan David, quien convirtió dos goles en las últimas dos jornadas.

Cabe recordar que, a partir de las 11:15 de nuestro país, el Aleti y la Casa Blanca chocarán en el Estadio Metropolitano.