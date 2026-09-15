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El Cholo Simeone dijo quién merece ganar el Balón de Oro: "Sin ninguna duda"

El entrenador de Atlético de Madrid fue tajante en conferencia de prensa cuando se le consultó sobre quién debía ganar el Balón de Oro.

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 Se viene la entrega del Balón de Oro y la discusión sobre quién debe quedarse con el premio empieza a ganar espacio entre los protagonistas del fútbol. 

Diego Simeone recibió este martes una pregunta sobre quién debe ser el ganador y fue tajante.

"Messi, sin ninguna duda. Después del Mundial que hizo, con la edad que tiene, ninguna duda. Messi", sostuvo el entrenador del Atlético Madrid durante la conferencia de prensa previa al encuentro de este miércoles frente a Osasuna, por la sexta fecha de la liga de España.

La 70ª edición del Balón de Oro se celebrará el lunes 26 de octubre, a las 17 horas de la Argentina, y tendrá una particularidad: la gala dejará Francia y se trasladará a Londres.

Por otro lado, Simeone confirmó una ausencia importante: Julián Álvarez no estará disponible en el Colchonero debido a una lesión . "Lo que hemos hablado con los médicos, sigue en proceso de recuperación. Mañana no va a estar", cerró.

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