El drama de Adam Bareiro en Boca: cuándo podría volver y por qué llegó Enner Valencia

La vuelta de Adam Bareiro en Boca es una incógnita. El delantero paraguayo continúa recuperándose de su hernia de disco lumbar y, por el momento, no hay plazos concretos para su regreso a las canchas. Luego de realizarse un bloqueo y tomar la decisión de no operarse, el atacante comenzó con algunos trabajos muy livianos en campo, aunque todavía está lejos de poder entrenarse con normalidad.

Desde el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena saben que no podrán contar con Bareiro en el futuro cercano. Su último partido con la camiseta de Boca fue el 9 de mayo ante Huracán, por los octavos de final del Torneo Apertura. Aquella noche fue titular pese a que llegaba con lo justo desde lo físico y sufrió un doble desgarro en el complejo aductor y el recto anterior del abdomen izquierdo, lesión que lo obligó a salir promediando el primer tiempo.

Cuando se preparaba para regresar ante Sarmiento por la Copa Argentina, una vez finalizado el Mundial, Bareiro sufrió una nueva dolencia que terminó modificando nuevamente sus tiempos de recuperación.

Bareiro y una recuperación sin plazos definidos

Aunque se trata de una lesión diferente, en Boca ya atravesaron una situación similar con Edinson Cavani, quien en su momento recurrió a bloqueos y distintos tratamientos para intentar reducir los dolores lumbares que le impedían jugar con normalidad.

Al igual que el uruguayo, Bareiro se realizó un bloqueo en la zona afectada y decidió no someterse a una intervención quirúrgica. Por este motivo, su recuperación avanza más lentamente y todavía no existe una fecha estimada para su regreso.

Por lo pronto, el paraguayo realiza algunos ejercicios muy leves en campo, que complementa con trabajos en el gimnasio. La prioridad es que pueda recuperarse sin apurar los tiempos y evitar una nueva recaída.

Boca buscó un delantero y llegó Enner Valencia

La incertidumbre alrededor de la recuperación de Bareiro llevó a Boca a salir al mercado en busca de un centrodelantero. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme consultó por David Romero, Lucas Passerini y Luciano Gondou, pero las respuestas económicas estuvieron por encima de lo que el club estaba dispuesto a pagar.

En ese contexto, y en concordancia con el cuerpo técnico, Boca decidió avanzar por Enner Valencia, quien llegó en condición de libre después de disputar su tercer Mundial con la Selección de Ecuador y tras su paso por Pachuca de México.

El delantero arribó este fin de semana a la Argentina y se entrenó por primera vez en Boca Predio. Sin embargo, Arruabarrena pretende llevarlo de a poco, por lo que no fue incluido en la convocatoria para enfrentar a Recoleta FC por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.