 El drama que vive Rodrigo Castillo en Fluminense tras su explosión en Lanús 

Rodrigo Castillo atraviesa un presente muy diferente al que lo tuvo como una de las grandes figuras del fútbol argentino durante 2025. Después de brillar con Lanús, conquistar la Copa Sudamericana y convertirse en el fichaje más caro de la historia de Fluminense, el delantero perdió protagonismo en el equipo brasileño y actualmente aparece como una de las últimas alternativas para el puesto de centrodelantero.

El atacante nacido en Venado Tuerto, Santa Fe, llegó al conjunto de Río de Janeiro en marzo de este año en una operación de 10 millones de dólares, realizada sobre el cierre del mercado de pases brasileño. La cifra generó expectativas alrededor de un futbolista que venía de tener una temporada consagratoria con Lanús.

Castillo había sido determinante en la campaña internacional del Granate. Durante 2025 convirtió 14 goles y dio cuatro asistencias en 33 partidos, además de marcarle dos veces a Flamengo en la Recopa. Su rendimiento terminó de convencer a Fluminense, que apostó fuerte por su incorporación.

El crecimiento de Rodrigo Castillo antes de llegar a Brasil

El camino de Castillo hasta convertirse en una de las revelaciones del fútbol argentino fue progresivo. Surgido de las inferiores de River, llegó a Gimnasia y Esgrima La Plata durante su etapa de Reserva y posteriormente fue cedido a Deportivo Madryn.

En el conjunto del sur argentino encontró continuidad y respondió con goles: marcó 12 tantos en 33 partidos en la Primera Nacional. Ese rendimiento le permitió regresar a Gimnasia y tener su oportunidad en el plantel profesional.

Durante 2023 tuvo poca participación, pero comenzó a consolidarse al año siguiente, cuando convirtió seis goles en 27 encuentros. En el Apertura 2025 sumó otros cuatro tantos en 16 presentaciones y despertó el interés de Lanús.

Fue con la camiseta del Granate donde alcanzó su mejor versión. Su capacidad para moverse por todo el frente de ataque, su potencia y su presencia dentro del área lo transformaron en una pieza importante para el equipo que terminó levantando la Copa Sudamericana.

Castillo perdió terreno en Fluminense

Su llegada a Brasil, sin embargo, no tuvo el impacto esperado. Desde que se incorporó a Fluminense, el delantero disputó 20 partidos y convirtió apenas tres goles.

Uno de sus mejores encuentros fue ante Santos. Ingresó desde el banco, marcó un gol y aportó una asistencia para la victoria del Flu por 3-2 como visitante. Sin embargo, no logró sostener ese rendimiento y terminó perdiendo terreno en la competencia interna.

A esto se sumó una lesión muscular en el aductor del muslo derecho que lo dejó afuera de tres partidos. El inconveniente físico interrumpió su continuidad y complicó todavía más su situación dentro del plantel.

En los últimos compromisos, el entrenador Luis Zubeldía optó por otras alternativas para el centro del ataque. John Kennedy, Germán Cano y Hulk fueron utilizados por delante de Castillo, que debió conformarse con un lugar entre los suplentes.

Hulk, además, llegó en este mercado de pases y, pese a sus 40 años, continúa siendo una de las principales figuras del equipo. Cano, por su parte, volvió a estar disponible luego de recuperarse de una lesión y también recuperó terreno en la consideración del entrenador.

El desafío de Rodrigo Castillo en Fluminense

El panorama obliga a Castillo a volver a empezar. El delantero tendrá que aprovechar las oportunidades que tenga para recuperar la confianza de Zubeldía y volver a competir por un lugar en el equipo titular.

Fluminense viene de quedar eliminado de la Copa de Brasil ante Vasco da Gama, una serie en la que Castillo no tuvo minutos. En el Brasileirao, en cambio, el equipo de Río de Janeiro se mantiene en los primeros puestos y actualmente ocupa la cuarta posición.

Además, el conjunto brasileño afrontará los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que se medirá con Independiente Rivadavia.

Para Castillo, el desafío será recuperar la versión que lo convirtió en una de las revelaciones del fútbol argentino y que llevó a Fluminense a desembolsar una cifra récord por su pase. Ahora deberá demostrar que aquel goleador que brilló con Lanús todavía tiene mucho para dar en Brasil.