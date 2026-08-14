El DT del Inter Miami habló sobre cómo está Messi tras la muerte de su padre: "Hay un gran dolor"

Después del fallecimiento de su padre, Lionel Messi regresó a Inter Miami. Ahora, con la MLS en el horizonte, su presencia ante Nashville no está confirmada y su entrenador, Guillermo Hoyos, explicó que lo acompañarán durante su duelo personal.

El partido de este sábado enfrentará a las Garzas ante los líderes de la Conferencia Este de la MLS y, si bien la Pulga entrenó con normalidad este viernes, su presencia en el encuentro no está confirmada.

Al respecto, Hoyos reflexionó sobre el duro momento: "Lo de Leo se tiene que ir desarrollando poco a poco, por el hecho mismo de que hay un gran dolor, esto no es de un día para el otro. El silencio es lo más acertado, el silencio, la tranquilidad, la paz y que él encuentre los momentos".

Respecto de la posibilidad de que juegue frente a Nashville, el DT dejó claro que la decisión estará en manos del propio futbolista.

"Nosotros lo tenemos que acompañar siempre y acompañarlo dentro de ese silencio, que es un aliado para que él pueda llegar a salir, cuando pueda", cerró el argentino.