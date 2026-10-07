Menú
Crónica en vivo

AHORA
JORNADA

EN VIVO! Diputados: en una tensa sesión se debate el proyecto de Defensa de la Soberanía

ÚLTIMO ADIÓS

El emotivo posteo de Messi tras su despedida de la Selección Argentina

Lionel Messi se expresó en sus redes sociales tras su partida de despedida de la Selección Argentina. Además, Cristiano Ronaldo comentó la publicación.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Luego de jugar su último partido con la Selección Argentina en el triunfo por 3 a 0 ante Benín en el Monumental por la fecha FIFA, Lionel Messi publicó una emotiva carta de despedida.

"Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di", manifestó el astro.

"Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba", agregó.

Y después de agradecerles a su familia, amigos, compañeros y entrenadores, le dedicó unas palabras a Diego Maradona.

"No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos", expresó la Pulga.

Por otro lado, Cristiano Ronaldo comentó la publicación felicitando al astro argentino por su carrera internacional.

Esta nota habla de:
1
Papu Gómez no fue invitado, pero cumplirá una curiosa función en la despedida de Lionel Messi
INSÓLITO

Papu Gómez no fue invitado, pero cumplirá una curiosa función en la despedida de Lionel Messi

2
De Neymar y Ronaldinho a Luis Suárez: los mensajes por la despedida de Messi de la Selección Argentina
EMOCIONANTE

De Neymar y Ronaldinho a Luis Suárez: los mensajes por la despedida de Messi de la Selección Argentina

3
Los campeones del mundo que no estarán en la despedida de Messi de la Selección Argentina
FALTAN ALGUNOS

Los campeones del mundo que no estarán en la despedida de Messi de la Selección Argentina

4
En la despedida de Lionel Messi, la Selección argentina le ganó 3 - 0 a Benin
LEYENDA

En la despedida de Lionel Messi, la Selección argentina le ganó 3 - 0 a Benin

5
Las fotos de la emotiva despedida de Messi de la Selección argentina
EXCLUSIVO

Las fotos de la emotiva despedida de Messi de la Selección argentina