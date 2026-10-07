El emotivo posteo de Messi tras su despedida de la Selección Argentina

Luego de jugar su último partido con la Selección Argentina en el triunfo por 3 a 0 ante Benín en el Monumental por la fecha FIFA, Lionel Messi publicó una emotiva carta de despedida.

"Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di", manifestó el astro.

"Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba", agregó.

Y después de agradecerles a su familia, amigos, compañeros y entrenadores, le dedicó unas palabras a Diego Maradona.

"No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos", expresó la Pulga.

Por otro lado, Cristiano Ronaldo comentó la publicación felicitando al astro argentino por su carrera internacional.