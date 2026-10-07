El emotivo posteo de Messi tras su despedida de la Selección Argentina
Lionel Messi se expresó en sus redes sociales tras su partida de despedida de la Selección Argentina. Además, Cristiano Ronaldo comentó la publicación.
Luego de jugar su último partido con la Selección Argentina en el triunfo por 3 a 0 ante Benín en el Monumental por la fecha FIFA, Lionel Messi publicó una emotiva carta de despedida.
"Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di", manifestó el astro.
"Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba", agregó.
Y después de agradecerles a su familia, amigos, compañeros y entrenadores, le dedicó unas palabras a Diego Maradona.
"No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos", expresó la Pulga.
Por otro lado, Cristiano Ronaldo comentó la publicación felicitando al astro argentino por su carrera internacional.