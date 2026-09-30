El Estadio Mario Alberto Kempes estará a la mitad de su capacidad en Argentina vs. Bolivia: el motivo

La Selección Argentina recibe a Bolivia en Córdoba por el primer amistoso de la fecha FIFA y el encuentro tendrá una particularidad: un 50% de aforo en el Estadio Mario Alberto Kempes.

La mitad de la cancha estará vacía, esto responde a una sanción que impuso la FIFA por "cánticos, insultos racistas, homofóbicos y discriminatorios" efectuados por hinchas argentinos durante el Mundial 2026.

Los sectores afectados del estadio son la Popular Sur Luis Fabián Artime (Cabecera Sur), el sector Popular Norte Daniel Alberto Willington (Cabecera Norte) y la Platea Este Roberto Gasparini (Lateral Este).

Los sectores afectados del Estadio Mario Alberto Kempes