Video: los festejos de Rosario Central terminaron con graves incidentes con la policía en el estadio de Newell's

Una noche de tensión se vivió en las inmediaciones del estadio de Newell's Old Boys, en Rosario, tras los festejos de Rosario Central por la obtención de la Supercopa Internacional. Un grupo de fanáticos del Canalla pasó por la puerta del Coloso Marcelo Bielsa, a modo de cargada, y se desató un intercambio de piedrazos entre simpatizantes de ambas parcialidades que obligó a una rápida intervención policial.

Los incidentes comenzaron cerca de las 21, en la zona de avenida Pellegrini, Ovidio Lagos y avenida Morcillo. Según fuentes policiales, los agresores comenzaron a arrojar piedras contra autos particulares que trasladaban a hinchas de Central que regresaban de los festejos. Los ataques provocaron daños materiales en algunos vehículos.





Tras recibir la alerta, efectivos de la Brigada Motorizada llegaron hasta el lugar y también fueron recibidos con proyectiles. Ante la situación, la Policía utilizó balas de goma para dispersar al grupo.

Ante esta situación, algunos de los involucrados decidió ingresar al predio del club para intentar refugiarse, por lo que personal policial entró al lugar para controlar los incidentes





La situación generó pánico entre las personas presentes en el predio, entre ellos socios y jóvenes de la pensión de La Lepra, que se encontraban en el lugar, pero no habían participado del enfrentamiento previo.

Por su parte, luego de los graves incidentes, la dirigencia de Newell's emitió un fuerte comunicado para repudiar lo ocurrido dentro del club. En el mismo, hizo énfasis en que esas personas no fueron "quienes provocaron o dieron origen a los hechos ocurridos".

Comunicado oficial del Club Atlético Newell's Old Boys. pic.twitter.com/pkZ1jIWU3J — Newell's Old Boys (@Newells) September 30, 2026

Finalmente, 13 hombres fueron detenidos y quedaron vinculados a una causa por disturbios, daños y resistencia a la autoridad. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 5ª.

Los graves incidentes ocurrieron después de los festejos de Rosario Central en el Monumento Nacional a la Bandera, donde miles de hinchas se habían reunido para celebrar el título obtenido.