El fuerte mensaje de Jorge Bermúdez a los jugadores de Boca antes del Superclásico con River

En la previa de un nuevo Superclásico, Boca Juniors visitará a River Plate este domingo en el Estadio Monumental, en un duelo marcado por la presencia exclusiva de hinchas locales, una tendencia que sigue condicionando el fútbol argentino. En ese contexto, una voz autorizada del mundo xeneize como Jorge Bermúdez decidió enviar un mensaje motivacional al plantel en la antesala del partido. El histórico defensor, multicampeón con Boca y exintegrante del Consejo de Fútbol, apeló a la mística del club para impulsar a los jugadores.

A través de sus redes sociales, el "Patrón" fue contundente:

"Lo más importante es ponerle fe, carácter, valentía. Salir a esa cancha y sentir que la camiseta de Boca se lleva por delante de cualquier oposición".

Se viene una nueva edición del partido que paraliza a todo un país y al mundo del futbol %u26BD%uFE0F%uD83D%uDD35%uD83D%uDFE1



Hablemos sobre cómo llega @BocaJrsOficial a este superclásico y sus mejores armas para buscar el triunfo mañana.#superclasico pic.twitter.com/JMIiDhmejm — Jorge Bermúdez (@patronbermudez) April 18, 2026

Bermúdez, que conoce de sobra lo que significa jugar este tipo de partidos, también hizo referencia al contexto que enfrentarán los futbolistas dentro del campo de juego, con un estadio colmado por hinchas de River.

"Hoy, los que están, harán lo que tienen que hacer dentro del campo de juego. Estamos seguros de que tenemos un buen equipo, estamos seguros de que hay con qué", aseguró.

En un tono más analítico, el exdefensor remarcó la importancia del encuentro no solo desde lo deportivo, sino también desde lo anímico e institucional:

"Siento que es un partido muy importante, es fundamental, para la fe que se le tenga al mundo Boca, al cuerpo técnico y a los que queremos que a Boca le vaya bien".

El Superclásico no solo pondrá en juego tres puntos clave, sino también el impulso emocional para lo que resta de la temporada. En ese escenario, las palabras de Bermúdez buscan reforzar la confianza de un equipo que intentará dar el golpe como visitante.