El fuerte respaldo de Xabi Alonso a Dibu Martínez tras su debut en Chelsea

Emiliano Martínez tuvo un debut inmediato con la camiseta de Chelsea y recibió el respaldo de Xabi Alonso, quien destacó las cualidades del arquero argentino después de la victoria 4 A 3 ante Brighton por la Premier League.

El campeón del mundo llegó al conjunto londinense tras una operación cercana a los 8,7 millones de dólares y apenas 48 horas después de incorporarse ya fue titular en Stamford Bridge. Ante esta situación, el entrenador español valoró especialmente la experiencia que posee el guardameta.

"Es campeón del mundo y tiene 34 años, tiene experiencia por todos lados. Hablamos sobre el partido, sobre nuestro equipo, y él se sentía preparado. Así que no tengo que decirle demasiadas cosas para que rinda", explicó Alonso en conferencia de prensa.

El técnico también hizo hincapié en que, si bien un arquero siempre busca terminar los partidos con el arco en cero, quedó conforme con las primeras sensaciones que le transmitió el argentino.

"Por supuesto, un arquero quiere mantener la valla invicta, pero estoy contento con su primer impacto", aseguró.

Xabi Alonso destacó la personalidad de Emiliano Martínez

Más allá de lo futbolístico, Xabi Alonso resaltó la capacidad de Emiliano Martínez para integrarse rápidamente al plantel de Chelsea. El español considera que su personalidad puede convertirlo en una figura importante dentro del vestuario.

"Apenas lleva 48 horas en el club. Ahora tendremos toda la semana para preparar el partido siguiente y, día a día, iremos sintiendo su presencia, porque tiene carisma, esa aura para influir y generar una conexión muy positiva con el resto del equipo", sostuvo.

En la misma línea, el entrenador de los Blues remarcó las características que el argentino puede aportar tanto dentro como fuera de la cancha.

"Estamos encantados de tenerlo. Tener un arquero de su estatura, de su personalidad, creo que aportará muchas cualidades. Estoy seguro de que puede tener un impacto directo", afirmó.

La confianza del técnico quedó reflejada desde el primer momento. Emiliano Martínez fue titular en un Stamford Bridge colmado, donde los hinchas de Chelsea lo recibieron con aplausos cuando salió al campo de juego para realizar su camino hacia el arco local.

Emiliano Martínez y la salida de Robert Sánchez

La llegada del arquero argentino también modificó el panorama de Chelsea bajo los tres palos. Robert Sánchez fue cedido a préstamo al Como de Italia, según informó el periodista Fabrizio Romano.

El español venía de quedar en el centro de las críticas después de su actuación ante Fulham en la primera fecha de la Premier League 2026-27, por lo que la incorporación de Martínez aceleró su salida.

Ahora, Emiliano Martínez tendrá toda la semana para trabajar junto a sus nuevos compañeros antes de su próximo desafío: Arsenal, en un partido que Chelsea disputará el domingo 6 de septiembre desde las 12.30.

El objetivo de Alonso será que el arquero argentino continúe adaptándose al equipo y empiece a convertirse, rápidamente, en una de las referencias del nuevo Chelsea.