El inédito jugador de Boca que tiene la cláusula de rescisión más alta del plantel: la impactante cláusula millonaria

Más allá de la jerarquía de Leandro Paredes, del crecimiento de Exequiel Zeballos, del aporte goleador de Miguel Merentiel y los refuerzos de Adam Bareiro y Santiago Ascacibar, hoy por hoy Boca tiene como una de sus máximas figuras a un juvenil producto de su semillero: Lautaro Di Lollo

En 2024 comenzó a ser una alternativa cuando Diego Martínez era el entrenador. Luego, con Fernando Gago se consolidó como un titular y entre Miguel Ángel Russo y Claudio Úbeda le dieron la confianza para ser el 2, incluso con el cambio de dorsal que lo ratificó como el central principal de Boca.

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Debido a su enorme rendimiento defensivo, que lo llevó a estar en boca de todos los hinchas xeneizes, fueron varios los fanáticos del club de la Ribera que manifestaron su preocupación ante una hipotética salida a Europa durante este 2026.

Lo cierto es que el zaguero titular de Boca, de momento, no captó interés de equipos del viejo continente y seguirá en la institución por un tiempo más. Además, desde el Xeneize lo blindaron con una cláusula multimillonaria cuando acordó su última renovación en septiembre del año pasado.

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Actualmente, Lautaro Di Lollo posee un contrato vigente hasta diciembre del 2029, en el que se le hizo una mejora salarial y se le mejoró la clausula de rescisión. Y en la actualidad su cláusula es de 20 millones de dólares, siendo la más alta del plantel junto con la de Exequiel Zeballos y Tomás Aranda.

Son varios los que consideran que Lautaro Di Lollo será la próxima gran venta de Boca y aunque no esté en los planes de verlo partir es oportuno conocer cuál es su actual valor de mercado.

Según la última actualización de Transfermarkt, la cotización del defensor de 21 años es de 6 millones de euros, una cifra muy inferior a la que pretende Boca con su cláusula de rescisión de 20 millones de dólares.







