El Manchester City va con todo por Enzo Fernández: la millonaria oferta que le hará al Chelsea

El Manchester City avanzó este jueves en su interés por el mediocampista argentino Enzo Fernández y le presentaría una oferta formal al Chelsea para quedarse con su pase antes del inicio de la temporada.

La movida responde a un pedido expreso del flamante entrenador del conjunto Ciudadano, Enzo Maresca, que ya dirigió al volante durante su etapa al frente del club londinense y ahora quiere recuperarlo para reforzar la mitad de la cancha en el Etihad.

El ultimátum del Chelsea

El elenco de Londres fijó su postura: pretende 120 millones de libras por la ficha y estableció las 17 (hora de Inglaterra) del viernes 14 de agosto como plazo máximo para recibir una propuesta, con la intención de resolver el futuro del jugador cuanto antes.

Si antes de ese límite no llega una oferta oficial que alcance esa valoración, Enzo Fernández seguirá en el Chelsea durante la temporada 2026/27. El mediocampista tiene contrato vigente hasta 2032, por lo que el club no está obligado a negociar y maneja los tiempos con comodidad.

La salida de Rodri, la llave de la operación

El interés del City también está atado al futuro de Rodri, pretendido por el Barcelona y con chances de dejar Manchester en este mercado. El club inglés ya rechazó dos propuestas del cuadro catalán y ubica a Fernández entre sus principales alternativas en caso de concretarse la partida del español.

El argentino, de 25 años, había llegado al Chelsea en enero de 2023 desde el Benfica por una cifra récord cercana a los 107 millones de libras, y ahora los Blues buscan recuperar un monto todavía superior para aceptar su salida hacia un rival directo de la Premier League. Con la camiseta londinense acumula 19 goles y 17 asistencias en 117 partidos de la liga inglesa, y sigue siendo uno de los futbolistas de mayor valoración del plantel.