El mensaje de Lionel Messi luego de convertirse en dueño de un club de España

Lionel Messi se transformó en el nuevo dueño del UE Cornellá, club del ascenso español que se suma a su lista de proyectos deportivos luego de sus inversiones previas en Deportivo LSM de Uruguay y Leones de Rosario.

El astro argentino y actual jugador del Inter Miami utilizó su cuenta de Instagram para oficializar que selló este nuevo vínculo.

A través de una historia, la Pulga compartió el comunicado del club donde se lo anunciaba como nuevo propietario.

Sin necesidad de dejar un mensaje escrito, Messi simplemente arrobó a la cuenta del club para hacer que la publicación sea más masiva.

Desde que anunciaron la compra por parte del capitán de la Albiceleste, las redes sociales del club comenzaron a crecer de forma explosiva. En Instagram pasaron de 40 mil a 313 mil seguidores; en X de 21.000 a 45.700; y en Facebook, de 11.000 a 30.000.