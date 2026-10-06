El mensaje de Neymar a Messi en la previa de su despedida de la Selección Argentina: "Gracias por hacerme amar aún más el fútbol"

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina moviliza a todo el fútbol y diversas figuras del deporte le dedicaron mensajes y homenajes al astro en esta jornada especial. Quien no podía faltar era su amigo y excompañero en Barcelona y PSG, Neymar.

"Quienes amamos el fútbol te hemos disfrutado durante todos estos años...", comienza el texto que publicó el brasileño en sus redes sociales, acompañado de una serie de imágenes junto al argentino en la final de la Copa América 2021, en la que la Albiceleste venció 1-0 a Brasil.

Además, el futbolista del Santos hizo referencia al partido de despedida: "Hoy es tu último partido vistiendo la camiseta de tu selección nacional, de tu país, y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz".

El jugador de 34 años dejó en claro que no solo los argentinos, sino "el mundo entero" le agradece al Messi "todo lo que ha hecho por el fútbol".

Para cerrar, le dedicó unas sentidas palabras: "Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra ti y aún más haber hecho historia a tu lado".