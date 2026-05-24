El penal de la polémica: brazo de Rivero, VAR y el inicio de la debacle de River ante Belgrano

Cuando a la final le quedaba un cuarto de hora y River se quedaba con el torneo Apertura al imponerse por 2-1, una jugada cambió el rumbo del encuentro y se convirtió en la gran polémica en el estadio Mario Alberto Kempes, que vio la histórica consagración de Belgrano de Córdoba.

La pelota dio en el brazo de Lautaro Rivero, el árbitro Yael Falcón Pérez no cobró en primera instancia y todos los jugadores de Belgrano pidieron penal del defensor de River.

River llegó a Córdoba y tuvo un enorme recibimiento de sus hinchas en la previa del duelo ante Belgrano

El VAR, a cargo de Leandro Rey Hilfer, primero chequeó que la situación fuera dentro del área y una vez que lo confirmó, llamó a Falcón Pérez para que observara lo sucedido.

Si bien Rivero tenía las manos detrás del cuerpo, el árbitro argumentó que hizo "un movimiento" hacia el balón y por eso decidió que era para marcar el punto penal.

¡HAY PENAL PARA BELGRANO! Por esta mano de Rivero, el árbitro, tras revisar el VAR, sancionó la pena máxima contra River.



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Guillermo Farré, un histórico de la Promoción 2011, palpitó la final entre Belgrano y River: "El morbo..."

El penal fue el inicio de la remontada de Belgrano, debido a que de inmediato Uvita Fernández marcó su doblete y le dio el primer título en su historia al equipo cordobés.

















