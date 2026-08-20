El presidente de Recoleta reapareció y destrozó a Boca: "No lo veo campeón..."

Boca no tuvo piedad el último martes, goleó a Recoleta y consiguió la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Sin embargo, pese a que ya pasaron algunos días, las repercusiones sobre la serie continúan. En ese sentido, el presidente del club paraguayo, Luis Vidal, reapareció y habló en las últimas horas.

En una entrevista con Picado TV, el directivo se sinceró y generó revuelo con una fuerte declaración: "No veo a Boca campeón, sinceramente lo digo".

Al respecto, el mandatario de la institución guaraní justificó su postura y señaló algunos puntos flojos en el equipo de Rodolfo Arruabarrena.

"Tiene una defensa y un arquero muy, muy flojos para mí", explicó quien se hizo conocido por haber jugado para el elenco de Asunción mientras cumplía con sus funciones administrativas.

Por último, Vidal ratificó su posición de manera tajante y confió en que, en el camino del conjunto azul y oro, aparecerá un rival "superior" en el plano futbolístico.

"Creo que va a existir un equipo superior futbolísticamente. No es parámetro lo que hizo con Recoleta como para decir que es campeonable, esa es mi opinión", concluyó.

Cabe recordar que, luego de dejar en el camino a Recoleta, Boca se medirá en la siguiente instancia frente a São Paulo.