El presidente de River le pegó al Chiqui Tapia: "No podés pretender que te quiera el que no te quiere"

En la reunión de Comisión Directiva de River, Stefano Di Carlo se refirió a la tensa relación con la Asociación del Fútbol Argentino y fue contundente al hablar de su presidente, Claudio Tapia.

El dirigente explicó que la relación no se había interrumpido pese a las diferencias que se mantenían desde el inicio de su gestión, y que incluso se habían hecho públicas.

Consultado por Carlos Trillo, vocal principal de la minoría opositora, Di Carlo explicó que el club no iba a renunciar a sus valores y agregó: "Más aún cuando el presidente de AFA evidentemente tiene una animosidad y no quiere a River. Eso es una realidad. Entonces, hay que aceptarlo y hay que dar la discusión desde la AFA, desde la política, con fundamentos, pero vos los que no podés pretender es que te quiera el que no te quiere".

De todos modos, el presidente del Millonario aseguró: "Diálogo institucional hay siempre, y nunca dejó de haber, independientemente de los momentos en los que hemos estado dentro de la estructura de la AFA y momentos en los que no. No por eso hemos dejado de tener el vínculo cordial e institucional que siempre se ha tenido".

Tras explicar que el club seguía con una relación formal fluida con AFA, Di Carlo hizo especial hincapié en las diferencias entre ambas entidades. "Después también hay que ver una cuestión que yo entiendo que es una postura vieja y remanida del fútbol de ‘tenés que estar adentro, tenés que arreglar'. Ahora, cuando eso te pone en conflicto con los valores tradicionales de lo que somos, de lo que representás, de lo que defendés, ‘estar adentro, acordar' y todas esas frases hechas, cómodas, simpáticas y amigables significan resignar ciertas cosas".