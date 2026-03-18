El presidente de San Lorenzo se pronunció sobre un posible regreso de Pablo Guede: "La decisión la vamos a tomar..."

El presidente provisorio de San Lorenzo, Sergio Costantino, aseguró que en los próximos días quedará definido el sucesor de Damián Ayude como entrenador. Al mismo tiempo, se refirió las próximas elecciones del club.

"Tenemos que ser cautos y no comprometer los recursos del club. Vamos a seguir hablando y que nos convenza la idea de juego y que el entrenador esté actualizado para salir de esta situación. La decisión la vamos a tomar el fin de semana", sostuvo el dirigente.

Luego, fue más puntual y admitió que Pablo Guede, hoy en Alianza Lima, es uno de los nombres que barajan: "Nos estamos asesorando para ver las condiciones de Guede, es una posibilidad. Siempre muestra buena predisposición, ojalá podamos llegar a un acuerdo".

"Ahora vamos a empezar a tener una ronda con distintos entrenadores, Guede siempre está presente en los recambios de directores técnicos, dejó una buena imagen en el club y lo quieren los hinchas. La idea es que el nuevo técnico debute contra Deportivo Riestra", agregó, en diálogo con radio La Red.

Por último, se refirió a las versiones que indicaban una eventual postergación de los comicios: "No sé de donde salen los rumores que las elecciones se van a suspender. Estamos evaluando si me presentó como candidato en las elecciones".