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El presidente de Vélez fue contundente sobre su reclamo tras la polémica ante Boca: "Se dijeron un montón de barbaridades"

Fabián Berlanga, presidente de Vélez, se refirió al reclamo por la inclusión de seis extranjeros de Boca Juniors en el pasado duelo por Copa Argentina.

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Fabián Berlanga, presidente de Vélez, rompió el silencio sobre el reclamo por la inclusión de seis extranjeros de Boca en el duelo de octavos de final de la Copa Argentina, donde el Xeneize selló la clasificación por penales.

"Lo que corresponde es el Art. 18, que Vélez ganó el partido 3-0. Después podrán inventar un montón de cosas", expresó el mandatario en una entrevista en DSports Radio. 

Y añadió: "No encuentro por qué nos digan que no. Será una decisión del Tribunal y después la gente tendrá que juzgarla. Se dijeron un montón de barbaridades que no tenían sentido, como que la residencia habilitaba a que puedan jugar".

"Cuando vimos la planilla al otro día, nos llamó la atención inmediatamente. Contamos dos o tres veces y vimos que eran seis. Hicimos las averiguaciones y ninguno tenía la doble ciudadanía, que no hay que confundirla con la residencia", aseguró Berlanga.

Además, el presidente del Fortín le respondió a Juan Román Riquelme, quien había afirmado que "los partidos se ganan en la cancha"."Con ese criterio, que cambien el reglamento. Sino yo tengo hoy un jugador con cinco amarillas y el fin de semana lo uso, total los partidos se ganan en la cancha", cerró.

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