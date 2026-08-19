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El presidente del Atlético Madrid fue contundente sobre Julián Álvarez: "Ya no sé si pedirá perdón"

Enrique Cerezo fue contundente sobre el futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid.

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La novela en torno a la continuidad de Julián Álvarez en Atlético de Madrid en este mercado de pases sigue. 

Enrique Cerezo, presidente del club español, habló sobre el delantero y ratificó su deseo de mantenerlo.

"Yo ya no sé si pedirá perdón, pero Julián es una persona excelente y seguro, segurísimo, de que se ganará a la afición en dos partidos", sostuvo el dirigente.

"Yo ya dije en principio que no se vendía, que era un jugador nuestro y que es una pieza importante de nuestro equipo y, como pieza importante, le queremos, nos gusta que esté con nosotros y creo que además va a hacer una temporada magnífica", agregó.

Barcelona fue el máximo pretendiente del argentino de 26 años, pero comienza a analizar otras alternativas ya que el Colchonero se muestra inflexible con su venta.

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