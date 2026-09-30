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El presidente del Barcelona se refirió al interés en Lautaro Martínez: "A toda costa"

Joan Laporta, presidente de Barcelona, reveló que tuvo intenciones concretas de comprar a Lautaro Martínez.

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 Con el mercado de pases de Europa ya cerrado, Joan Laporta, presidente de Barcelona, reveló que tuvo intenciones concretas de comprar a Lautaro Martínez tras la imposibilidad de fichar a Julián Álvarez.

El dirigente confesó que el capitán de Inter era su deseo: "Lo queríamos a toda costa. Es un jugador increíble. Llamé al presidente Marotta y me dijo que no estaba en venta, así que, por respeto, paramos y así acabó todo".

Laporta realizó este intento por fichar al Toro a finales de agosto, después que se cayeran las negociaciones por la Araña, luego de que Atlético de Madrid le negara su salida a toda costa. 

Como ninguna de las dos posibilidades llegó a buen puerto, el Barça finalmente contrató a Gabriel Jesús.

Si bien hubo varios sondeos en mercados anteriores, lo de este mercado por el argentino fue contundente, pero desde el Neroazzurro siempre se mostraron tajantes con respecto a que su referente se quede en el club.

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