El presidente del Barcelona se refirió al interés en Lautaro Martínez: "A toda costa"
Joan Laporta, presidente de Barcelona, reveló que tuvo intenciones concretas de comprar a Lautaro Martínez.
Con el mercado de pases de Europa ya cerrado, Joan Laporta, presidente de Barcelona, reveló que tuvo intenciones concretas de comprar a Lautaro Martínez tras la imposibilidad de fichar a Julián Álvarez.
El dirigente confesó que el capitán de Inter era su deseo: "Lo queríamos a toda costa. Es un jugador increíble. Llamé al presidente Marotta y me dijo que no estaba en venta, así que, por respeto, paramos y así acabó todo".
Laporta realizó este intento por fichar al Toro a finales de agosto, después que se cayeran las negociaciones por la Araña, luego de que Atlético de Madrid le negara su salida a toda costa.
Como ninguna de las dos posibilidades llegó a buen puerto, el Barça finalmente contrató a Gabriel Jesús.
Si bien hubo varios sondeos en mercados anteriores, lo de este mercado por el argentino fue contundente, pero desde el Neroazzurro siempre se mostraron tajantes con respecto a que su referente se quede en el club.