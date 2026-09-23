El presidente de Vélez rompió el silencio tras el fallo del Tribunal de Disciplina a favor de Boca

El Tribunal de Disciplina no dio lugar al reclamo de Vélez y, en consecuencia, ratificó la continuidad de Boca en la Copa Argentina. La queja del Fortín por la incursión en alineación indebida del Xeneize solo derivó en una pena económica.

Este miércoles, el presidente Fabián Berlanga rompió el silencio. El dirigente argumentó en diálogo con No Veo La Hora en DSports Radio su descontento con la determinación del Tribunal.

"El argumento del fallo es vergonzoso porque Ángel Romero podría haber sido amonestado o expulsado desde el banco. A Boca lo declararon culpable, pero redimible con multa. Es inentendible y vergonzoso", sostuvo.

"Esto no es contra Boca ni contra ningún equipo, es contra el Tribunal de Disciplina. El departamento de legales está analizando todo, pero no sé si nos va a llevar a algo", añadió Berlanga, señalando además que "el técnico de Boca tuvo la posibilidad de elegir entre seis extranjeros cuando debieron haber sido cinco".

"Eso ya es una ventaja. Hay inclusión indebida y no hay que buscarle vueltas", cerró el dirigente de Vélez.