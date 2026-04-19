El selecto lugar que se ganó Claudio Úbeda en la historia de los técnicos de Boca y su análisis tras la victoria ante River

Solo nueve entrenadores en la historia de Boca lograron ganar los dos primeros Superclásicos que disputaron. Y Claudio Úbeda acaba de ingresar a ese selecto grupo tras el triunfo ante River en el Monumental este domingo 19 de abril, ya que había ganado el anterior, en la Bombonera, el 9 de noviembre del año pasado por 2 a 0 con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

Hasta Úbeda, sólo ocho entrenador habían logrado vencer sus dos primeros partidos ante el acérrimo rival. Incluso para algunos fueron los únicos dos clásicos.

Boca se hizo fuerte en el Monumental: le ganó a River y se quedó con un Superclásico muy caliente

Y el mayor récord lo tiene el uruguayo Oscar Washington Tabárez, quien llegó en 1991, ganó los dos partidos de la Copa Libertadores, 4-3 el 27 de febrero en la Bombonera y 2-0 el 20 de marzo en el Monumental, y 1-0 el 31 de marzo por el Torneo Clausura. El Maestro tuvo una gran racha ya que se mantuvo los primeros ocho superclásicos sin perder (5 victorias y 3 empates).

%u2705%u2705 CLAUDIO UBEDA: dos Superclásico, DOS TRIUNFOS como DT de Boca... pic.twitter.com/MrdHsesEj4 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 19, 2026

"Los chicos se merecían hacer un partido así. Creo que merecimos ganar. Debería haber terminado con algún gol más. Por cuestiones del campo de juego, no hemos podido finalizar algunas situaciones. Pero fue para los dos igual. No es excusa. Podríamos haber liquidado el partido antes", comenzó Úbeda en conferencia de prensa.

Luego se refirió a la importancia de contar con el Paredes en el plantel: "Leandro es un líder natural. Es un jugar extraordinario. Es de Selección. Sabe llevar al grupo para adelante y eso ayuda en el día a día".

También dio más detalles de la salida del mediocampista en el segundo tiempo. "Llegó al entretiempo con una sobrecarga en el isquiotibial y lo fuimos evaluando. Después salió. No tiene ningún tipo de lesión muscular", indicó.

El Superclásico festejo de Leandro Paredes en el duelo de Boca ante River según los fotógrafos del Grupo Crónica

"El equipo hizo un partido ordenado. No sufrimos de una manera que se diga que nos metieron en un arco. Fueron pocas las jugadas de peligro cerca del arco de (Leandro) Brey", agregó sobre su análisis.

Por último, también habló de la lesión que sufrió lesión de Agustín Marchesín, la posibilidad de incorporar a un arquero y el partido que hizo Leandro Brey: "Lo vi muy bien. Estuvo sereno. Supo manejar los tiempos. Teníamos demasiadas cosas en la cabeza y responsabilidades antes que empezar a pensar en un recambio de arquero o traer otro arquero, lo iremos viendo con el tiempo. Le mando un saludo a Agustín que mañana lo van a operar. Ojalá que tenga una pronta recuperación", finalizó.







