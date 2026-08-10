El terremoto en Colombia suspendió River-Santa Fe: se juega el miércoles 19

El partido que River debía jugar este miércoles ante Independiente Santa Fe en Bogotá fue suspendido por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia y se reprogramó para el miércoles 19 de agosto. La medida llega después de que la emergencia obligara a frenar toda la actividad del fútbol colombiano.

River-Santa Fe, con nueva fecha

El cruce de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana estaba pautado para este miércoles 12 de agosto a las 21.30 (hora argentina) en el estadio Nemesio Camacho El Campín, pero las complicaciones que dejó el sismo terminaron por mover el compromiso. Ahora la ida se disputará el miércoles 19.

River, dirigido por Eduardo Coudet, venía ultimando la logística del viaje a Colombia y ahora debe reacomodar su planificación a partir del nuevo calendario. La revancha, que en la programación original figuraba justamente para el 19 en el Monumental, deberá reubicarse dentro del cronograma que resta oficializar.

No es la primera vez que un River-Santa Fe en Colombia se complica: en 2021, por la Copa Libertadores, el Millonario no viajó por la crisis social que atravesaba el país y el partido terminó mudándose a Asunción.

El terremoto que paralizó a Colombia

El sismo se registró a las 7.34 de la mañana del lunes, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y una magnitud de 7,4. Se sintió con fuerza en Bogotá, Cali, Manizales y Pereira, y dejó al menos 72 víctimas fatales, un número que sigue en aumento con el correr de las horas.

Ante la magnitud de la tragedia, la Dimayor aplazó toda la programación del fútbol profesional colombiano de esta semana. "La prioridad es asistir a las personas afectadas", señaló el ente, en una determinación que terminó impactando también en la Copa Sudamericana.