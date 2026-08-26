El tremendo posteo de Pezzella tras que River le pague una suma millonaria por rescindir su contrato

Germán Pezzella es otro de los que dejó el Predio de Cantilo, aunque en este caso tras rescindir su contrato con River Plate. El defensor, no sólo que se va con el pase en su poder, sino también con una suma cercana a los dos millones de dólares en Mar del Plata.

El veterano defensor, campeón con la Selección Argentina del Mundial 2022, hizo un sentido posteo en las redes sociales en las que habló del amor que tiene por el Millo.

La publicación consta de una imagen besándose la camiseta con el comentario. "Hasta el final de nuestras vidas, los amo. Gracias", afirmó.

Los números de Pezzella en River

Pezzella jugó un total de 69 partidos con el club de Núñez, aunque en esta segunda etapa no logró levantar ningún título y sufrió una grave lesión que arruinó sus chances de continuidad y cuando regresó, no fue el mismo.

Así River anunciaba el fin del vínculo con Pezzella

"El Club Atlético River Plate y Germán Pezzella decidieron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual. Formado en las inferiores del Club, conquistó cinco títulos vistiendo nuestros colores en sus dos etapas y se convirtió en campeón del mundo, reflejando el aporte histórico de River a la Selección Argentina. River Plate agradece su entrega y le desea a Germán lo mejor en su próxima etapa", contó.

El Club Atlético River Plate y Germán Pezzella decidieron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual.



Formado en las inferiores del Club, conquistó cinco títulos vistiendo nuestros colores en sus dos etapas y se convirtió en campeón del mundo, reflejando el aporte... pic.twitter.com/GJplPWqGU4 — River Plate (@RiverPlate) August 26, 2026

Qué se sabe de su futuro

Sie bien en principio Pezzella tendría un par de ofertas del exterior, el defensor de 35 años todavía no se expresó sobre si continuará o no jugando al fútbol profesional.