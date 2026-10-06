El último gol de Messi en la Selección: cortó su mala racha en los penales y lo festejó en ronda con sus compañeros

A la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina solo le faltaba una cosa: un gol del 10. Nicolás Otamendi, que también se despedía, y Nico Paz ya habían puesto el 2-0 ante Benín en el Monumental, y el capitán había tenido varias situaciones que no pudo concretar. Hasta que el destino le dio una última oportunidad desde el punto del penal.

La jugada llegó cuando Agustín Giay entró al área y recibió una fuerte infracción de un defensor africano. No hubo dudas sobre quién iba a patear: el rosarino tomó la pelota ante la expectativa de los 85 mil espectadores en Núñez y de millones que lo seguían en todo el mundo.

La mala racha de Messi en los penales

El desafío no era menor. Messi llegaba con tres penales errados en forma consecutiva, una racha negativa que recordaba a la que alguna vez atravesó Diego Maradona. Dos de esos fallos habían sido en el Mundial, ante Austria y Egipto, y el restante, más reciente, con la camiseta del Inter Miami frente a Nashville.

Por eso esta vez no hubo sutilezas. Sin esperar el movimiento del arquero ni buscar un ángulo rebuscado, Messi le pegó de zurda, cruzado y bien arriba, y la clavó contra el travesaño. Fue el 3-0 definitivo y su gol número 126 con la camiseta argentina, el último de su historia con la Selección.

El festejo de Messi con la Scaloneta

El capitán lo gritó a su estilo, con calma y sin gestos exagerados. En el palco, su madre, Celia Cuccittini, y su esposa, Antonela Roccuzzo, lo celebraron como en la final de Lusail, y sus hijos saltaron de las butacas.

El festejo más efusivo fue el de sus compañeros. Lo rodearon, armaron una ronda y saltaron abrazados como chicos, en una escena tan espontánea que el propio Messi terminó riéndose. Fue la postal del cierre: el capitán de 39 años, rodeado de la generación que hereda su legado.