El Vasco Arruabarrena habló tras el triunfo de Boca sobre San Lorenzo: "El hincha se puede ilusionar"

Luego del triunfo de Boca por 2-0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, Rodolfo Arruabarrena pasó por conferencia de prensa y habló tras el resultado positivo.

"Estoy muy conforme con todo el equipo. El hincha se puede ilusionar y es normal, pero todavía estamos a mitad de temporada, no conseguimos nada", sostuvo el DT.

El entrenador del Xeneize valoró la victoria en un clásico en medio de una seguidilla intensa de partidos: "La personalidad la demuestran esta clase de partidos, desde que llegamos fueron todas finales".

"El tiempo dirá qué podemos obtener, mientras tanto somos Boca y hay que decir presente en todos los torneos, los resultados son los que mandan y creo que el hincha se siente más identificado, eso es un plus", agregó.

"Nunca estoy satisfecho, siempre los entrenadores queremos más y con Racing tenemos que estar mejor que hoy. Jugamos un buen partido, creo que es la primera vez que tuvimos fluidez ofensiva sin Tomás Aranda y eso es importante, habrá que tratar de mostrarlo los próximos partidos", cerró Arruabarrena.