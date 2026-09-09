El Vasco Arruabarrena y Boca recibieron un alegrón de cara al tramo final del año

A menos de tres meses para que se termine la temporada, Boca sigue vivo en las tres competencias que está jugando y Rodolfo Arruabarrena necesita de todos para llegar a buen puerto.

En ese marco, después de la victoria frente a São Paulo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, el Vasco recibió una gran noticia respecto a uno de los futbolistas del plantel Xeneize.

Se trata de Rodrigo Battaglia, quien dejó atrás una durísima lesión y volvió a entrenar a la par del grupo después de ocho meses.

El volante de 35 años venía siendo una pieza fundamental en el mediocampo del conjunto azul y oro, pero una molestia en la fecha 1 del Torneo Apertura lo sacó de las canchas cuando el año recién arrancaba.

De hecho, el exjugador de Huracán y Racing, entre otros, debió pasar por el quirófano por una tendinopatía insercional crónica del tendón de Aquiles derecho.

Para el entrenador, el retorno del oriundo de Morón representa una novedad más que importante, ya que, con el calendario apretado y las bajas que ha sufrido en la defensa y el mediocampo, sumaría una alternativa más para el recambio.

El último partido del volante fue el 25 de enero ante Deportivo Riestra.

Además, como ya es sabido, Battaglia no solo puede desempeñarse como centrocampista, sino que, llegado el caso, podría convertirse en una rueda de auxilio para la zaga central.

Claro que su vuelta no es algo que se concretará de la noche a la mañana, sino que antes tendrá que pasar por un reacondicionamiento en lo futbolístico, con una adecuada gestión de las cargas que le sirva para recuperar ritmo. Por ahora, habrá cautela.