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El presidente de Banfield salió a cruzar a River por su postura ante la AFA: "Jueguito para la tribuna"

Matías Mariotto, presidente de Banfield, salió a cruzar a River Plate por su postura conflictiva con la AFA.

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 River sigue confrontando a la AFA. Más allá de su determinación de regresar al Comité Ejecutivo, el Millonario anunció la presentación de un documento crítico enumerando diversos puntos opuestos a las políticas lideradas por el Chiqui Tapia.

Así las cosas, en las últimas horas, Matías Mariotto, presidente de Banfield, salió al cruce y se mostró opuesto a la postura de River. 

"Creo que las cosas se discuten en el ámbito que corresponde. Cuando uno filtra las cosas antes es más jueguito para la tribuna que otra cosa", manifestó el mandamás del Taladro en diálogo con ESPN.

De todas maneras, Mariotto resaltó la importancia del retorno del Millonario al Comité.

"Me parece que es importante que River vuelva, es una institución importante. Stefano Di Carlo, creo que como un dirigente joven tiene mucho para aportar, seguramente, pero cuando River pretende marcar agenda a la Asociación del Fútbol Argentino, me parece que se confunden un poco los roles", cerró.

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