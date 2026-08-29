Emiliano Díaz habló sobre River tras la salida de Coudet y dejó un mensaje sobre Ramón

La eliminación de River de la Copa Sudamericana terminó marcando el cierre del ciclo de Eduardo Coudet al frente del equipo. El Chacho confirmó su salida el pasado jueves, durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli. Allí explicó los motivos de su decisión y agradeció a la institución por la posibilidad que le había brindado.

Con la salida del entrenador ya confirmada, comenzaron a aparecer distintos candidatos para ocupar el banco del Millonario. Sin embargo, Ramón Díaz no figura entre las principales alternativas que analiza la dirigencia, en un contexto marcado por la relación distante que mantiene el histórico entrenador con las autoridades actuales del club.

La postura de un sector de los hinchas, en cambio, quedó expuesta durante las protestas posteriores a la eliminación internacional. Entre los cánticos apareció con fuerza el pedido por el regreso del riojano: "Cantemos todos para que vuelva Ramón".

En ese contexto, quien habló sobre la situación fue Emiliano Díaz, hijo y principal colaborador de Ramón desde hace más de una década. Consultado por ESPN acerca de la salida de Coudet, expresó su tristeza por el desenlace y destacó el vínculo personal que mantiene con el exentrenador de River.

"Triste por lo del Chacho porque es un amigo y me pone muy triste", manifestó Emiliano.

La declaración se produjo mientras River atraviesa una etapa de incertidumbre respecto de quién será el próximo entrenador. Mientras la dirigencia evalúa distintas opciones, el nombre de Ramón Díaz continúa presente entre los hinchas, aunque por ahora su regreso al club parece estar condicionado por la relación con la actual conducción.