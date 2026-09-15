Emmanuel Mammana recibió un mensaje de Marchiori tras su grave lesión y respondió con emoción

Emmanuel Mammana atraviesa los primeros días de recuperación después de la grave lesión que sufrió durante el partido entre Vélez Sarfield y Newell's Old Boys por la novena fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El defensor debió ser operado de urgencia en Rosario tras sufrir múltiples fracturas de costillas que derivaron en un neumotórax, aunque su evolución permitió que posteriormente regresara a Buenos Aires.

En medio de su recuperación, Tomás Marchiori le dedicó un sentido mensaje a Mammana. El arquero de Vélez fue quien protagonizó accidentalmente la jugada que terminó con la lesión del marcador central, luego de salir a cortar un centro durante el encuentro disputado en Rosario.

Tomás Marchiori muy preocupado por la salud de Emanuel Mammana.

"Amigo querido, tengo una sensación de bronca por lo que estás pasando, pero a la vez estoy contento de que estés evolucionando de la mejor forma", escribió Marchiori en sus redes sociales. Además, remarcó que en una situación de este tipo lo deportivo queda en segundo plano y expresó su deseo de volver a compartir una cancha con su compañero.

La respuesta de Mammana no tardó en llegar y tuvo un tono de tranquilidad hacia el arquero. El defensor dejó en claro que no guarda ningún tipo de rencor por la jugada y aseguró que ahora está enfocado en recuperarse para regresar más fuerte.

"Gracias por tus palabras, amigo. Nada de bronca porque, como dije, son situaciones que pueden pasar en un partido y convivimos con eso. Te quiero, amigo. Ahora toca meterle y te aseguro que voy a volver más fuerte", respondió el futbolista.

El mensaje de Mammana después de la operación

Antes de contestarle a Marchiori, el jugador de Vélez también había utilizado sus redes sociales para llevar tranquilidad sobre su estado de salud y agradecer el apoyo que recibió desde el momento de la lesión.

Mammana destacó especialmente el trabajo de los médicos y del personal del Sanatorio de la Mujer de Rosario, donde fue atendido de urgencia. El futbolista aseguró que la intervención y la atención recibida fueron fundamentales para superar una situación que definió como "muy dura".

También tuvo palabras de agradecimiento para Vélez, sus compañeros, su familia y todas las personas que se preocuparon por su estado durante las horas posteriores al partido.

"Después de algo así, uno aprende a valorar todavía más la vida, la familia y a las personas que están cuando realmente las necesitás", expresó el defensor.

Mammana afrontará una larga recuperación

La lesión representa un duro golpe para el futbolista de Vélez, que deberá atravesar un período prolongado de recuperación antes de volver a competir. Sin embargo, sus primeras declaraciones dejaron un mensaje claro: Mammana está enfocado en recuperarse y regresar a las canchas.

Mientras tanto, Marchiori también buscó acompañarlo públicamente después de una jugada desafortunada que terminó teniendo consecuencias graves. Ambos dejaron atrás cualquier interpretación deportiva del episodio y mostraron la relación que mantienen fuera del campo de juego.