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En la previa de la despedida de Messi, Juan Musso fue vinculado con el Bayern Munich

Antes de formar parte de la despedida de Lionel Messi, Juan Musso aparece como posible reemplazo de Manuel Neuer en Bayern Munich.

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 Antes de formar parte de la despedida de Lionel Messi, Juan Musso aparece en la órbita de un gigante de Europa.

Desde Alemania confirman que el Bayern Munich trabaja en la elección del sustituto de Manuel Neuer para cuando el histórico arquero se retire del fútbol profesional. 

En medio de una lista cargada de nombres y diferentes perfiles, el argentino aparece como una opción seria.

Sin embargo, el medio Sky Sports nombra a otros guardametas como Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (FC Fulham), Marvin Schwäbe (1. FC Köln), Koen Casteels (Al-Qadsiah), Kevin Trapp (Paris FC), Frederik Rönnow (Union Berlin), Lukas Hradecky (AS Monaco), Nick Pope (Newcastle United) y Rui Silva (Sporting).

Actualmente, Musso tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de julio del 2028. En el Colchonero se encuentra más que valorado y también existe la posibilidad de que sea el heredero de Jan Oblak en el arco a corto plazo.

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