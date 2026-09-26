En una final llena de polémicas, Rosario Central le ganó a Estudiantes de La Plata y se quedó con la Supercopa Internacional

Luego de un duelo muy caliente, Rosario Central derrotó 3-1 a Estudiantes de La Plata y se consagró campeón de la Supercopa Internacional.

El partido comenzó de manera frenética y, antes del minuto, el Pincha se puso en ventaja con el gol de Alexis Castro. Sin embargo, el trámite se le empezó a complicar por las lesiones que lo obligaron a modificar el equipo .

¡¡METIÓ PUCHITO DE ENTRADA!! Gran corrida de Tobio Burgos, Carrillo la bajó y Alexis Castro anotó el 1-0 de Estudiantes vs. Rosario Central antes del minuto de juego.



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A partir de ahí, el Canalla empezó a remontar desde atrás y, a los 22 minutos, Ángel Di María impuso toda su jerarquía y niveló el marcador con un golazo de tiro libre.

¡¡¡UNA VERDADERA OBRA DE ARTE!!! ¡¡GOLAZO DE FIDEO DI MARÍA PARA EL 1-1 DE ROSARIO CENTRAL VS. ESTUDIANTES!!



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En ese contexto, el encuentro se emparejó y ambos tuvieron situaciones claras. Pero cuando parecía que la primera mitad iba a terminar en tablas, Leandro González Pirez tocó dentro del área a Enzo Copetti y, a instancias del VAR, Darío Herrera sancionó un penal que Fideo convirtió de gran manera.

¡HAY PENAL PARA ROSARIO CENTRAL EN EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO!



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¡HAY PENAL PARA ROSARIO CENTRAL EN EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO!



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En el complemento, el equipo de Jorge Almirón empezó a encontrar otros espacios y estuvo cerca de liquidar, pero se encontró con un Fernando Muslera que se hizo grande y evitó la caída de su valla.

¡¡TREMENDA DOBLE ATAJADA DE MUSLERA!!



Primero ante Di María y luego tras el remate cruzado de Cantizano.



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De a poco, gracias a un arbitraje bastante flojo de papeles, la tarde en Santiago del Estero se empezó a picar con jugadas puntuales que hicieron estallar de bronca al León.

Primero, un Elías Verón, ya amonestado, llegó tarde, pegó una patada fuerte y el juez consideró que la falta no ameritaba una segunda amarilla. Además, antes del cierre, Adolfo Gaich bajó una bola de cabeza dentro del área, la pelota pegó en la mano de Ignacio Ovando y el juego continuó.

Todo Estudiantes pidió la segunda amarilla para Elías Verón por esta infracción... ¿Qué te pareció?



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Finalmente, en la última acción, todo Estudiantes se volcó al ataque en un córner, Muslera fue a buscar y en el contraataque, Julián Fernández le pegó de afuera y selló las cifras finales.

¡¡¡EL TERCERO DEL CANALLA PARA GRITAR CAMPEÓN!!! ¡¡MUSLERA FUE A BUSCAR EL EMPATE Y EN LA CONTRA JULIÁN FERNÁNDEZ DEFINIÓ CON EL ARCO SOLO PARA EL 3-1!!



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De esta manera, Rosario Central se quedó con la victoria y obtuvo el décimocuarto título de su historia.