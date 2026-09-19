La drástica decisión de Arruabarrena con Enner Valencia en Boca que lo cambia todo
Rodolfo Arruabarrena debió limitar la cantidad de extranjeros que firmarán planilla ante San Lorenzo de Almagro tras el papelón de lo que sucedió con Vélez Sarsfield por Copa Argentina.
En Boca Juniors se dieron que hay un límite de cinco extranjeros que pueden firmar planilla y esa es una gran noticia tras el papelón ante Vélez Sarsfield por Copa Argentina, que el Comité de Disciplina de la AFA tiene que decidir. Rodolfo Arruabarrena se avivó a tiempo y por las dudas, frente a San Lorenzo de Almagro por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, descartó a Enner Valencia.
El delantero ecuatoriano, que no formará parte de la lista y su lugar en la delantera lo ocupará el pibe Rodrigo Bacidalupe, apenas convirtió un tanto desde su llegada al Xeneize y fue ante Central Córdoba de Santiago del Estero.
Boca contará con Álvaro Montero (COL), Leandro Lozano (URU), Carlos Palacios (CHI), Sebastián Villa (COL) y Ángel Romero (PAR), entre los extranjeros para ganarle al Ciclón y seguir sumando puntos importantes para intentar meterse en los playoffs.
Con qué delantero contará Boca ante San Lorenzo
Miguel Merentiel será el centrodelantero titular y en el banco estarán el juvenil Bacidalupe y Milton Giménez, además de Ángel Romero.