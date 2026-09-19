La drástica decisión de Arruabarrena con Enner Valencia en Boca que lo cambia todo

En Boca Juniors se dieron que hay un límite de cinco extranjeros que pueden firmar planilla y esa es una gran noticia tras el papelón ante Vélez Sarsfield por Copa Argentina, que el Comité de Disciplina de la AFA tiene que decidir. Rodolfo Arruabarrena se avivó a tiempo y por las dudas, frente a San Lorenzo de Almagro por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, descartó a Enner Valencia.

El delantero ecuatoriano, que no formará parte de la lista y su lugar en la delantera lo ocupará el pibe Rodrigo Bacidalupe, apenas convirtió un tanto desde su llegada al Xeneize y fue ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Boca contará con Álvaro Montero (COL), Leandro Lozano (URU), Carlos Palacios (CHI), Sebastián Villa (COL) y Ángel Romero (PAR), entre los extranjeros para ganarle al Ciclón y seguir sumando puntos importantes para intentar meterse en los playoffs.

Con qué delantero contará Boca ante San Lorenzo

Miguel Merentiel será el centrodelantero titular y en el banco estarán el juvenil Bacidalupe y Milton Giménez, además de Ángel Romero.