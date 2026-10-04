Enner Valencia le dio su apoyo a Gallardo tras el flojo arranque con Ecuador: "Tenemos que confiar"

Tras haberse retirado de Ecuador luego del Mundial 2026, Enner Valencia le dio su apoyo a Marcelo Gallardo, cuyo arranque al frente de la Selección viene siendo flojo.

Luego de la goleada 3-0 ante Corea del Sur y la derrota por penales con Japón durante la fecha FIFA, se demostró que el Muñeco tendrá un arduo trabajo de aquí en adelante.

Tras esto, el delantero de Boca apoyó al entrenador y explicó que "es difícil entrar a un grupo así, como ha entrado ahora Gallardo".

"Sabemos que al principio va a costar, pero todos los ecuatorianos tenemos que estar confiando en él para que todo salga bien", sostuvo el futbolista de 36 años, en diálogo con Doble 5.

En ese sentido, consultado sobre si existía la chance de rever su decisión y retornar a Ecuador, Valencia se mantuvo firme en su postura: "Con la familia tomamos la decisión de ya parar, de decir adiós a la selección y ahora van a tener un hincha más de acá apoyando".